شهيرة تواسي عمرو أديب بعد هزيمة الزمالك: صحتك أهم من الكورة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 30-9-2025
7 أخلاق لتربية النفس عليها.. علي جمعة يكشف عنها
تعرف على مقررات الدراسة في التعليم الثانوي التكنولوجي طبقا للقانون
حبس المتهم بإضرام حريق في شقة ابن خالته بالزيتون
توت ورمسيس يستقبلان الملوك والرؤساء بـ حفل المتحف المصري الكبير
قوة دولية وإغاثة فورية.. ردود أفعال إيجابية عن اقتراح ترامب لإنهاء حرب غزة
قماشة تانية.. مهيب عبدالهادي يعلق على أداء حسين الشحات
بعد احتجاجات استمرت عدة أيام.. رئيس مدغشقر يقيل الحكومة
جمال عبدالحميد: مباراة الأهلي هي الأسوأ لنادي الزمالك من وجهة نظري
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
مباحثات بين مصر وبولندا لزيادة الحركة الجوية بين البلدين
رياضة

اجتماع عاجل داخل الزمالك خلال ساعات لمناقشة مصير يانيك فيريرا

فيريرا
فيريرا
رباب الهواري

كشف الإعلامي أحمد جلال أن اجتماعًا عاجلًا سيُعقد داخل نادي الزمالك خلال ساعات لمناقشة مصير البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق.

وأضاف أحمد جلال، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، أن أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك عبر جروب واتساب قال إن المدرب هو سبب الهزيمة وهو من أعطى المباراة للأهلي.

ومع ذلك، أشار جلال إلى أن مجلس إدارة الزمالك ورئيس النادي حسين لبيب لا يملك قرار إقالة المدير الفني للفريق.

وأوضح جلال أن عقد جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، مع مجلس إدارة الزمالك ينص على أنه الآمر الناهي في أمور فريق الكرة بالنادي.

الزمالك فيريرا الاهلي اخبار الرياضة دورى نايل

