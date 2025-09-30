اجتماع عاجل داخل الزمالك خلال ساعات لمناقشة مصير يانيك فيريرا

كشف الإعلامي أحمد جلال أن اجتماعًا عاجلًا سيُعقد داخل نادي الزمالك خلال ساعات لمناقشة مصير البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق.

وأضاف أحمد جلال، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، أن أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك عبر جروب واتساب قال إن المدرب هو سبب الهزيمة وهو من أعطى المباراة للأهلي.

ومع ذلك، أشار جلال إلى أن مجلس إدارة الزمالك ورئيس النادي حسين لبيب لا يملك قرار إقالة المدير الفني للفريق.

وأوضح جلال أن عقد جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، مع مجلس إدارة الزمالك ينص على أنه الآمر الناهي في أمور فريق الكرة بالنادي.