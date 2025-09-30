قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شهيرة تواسي عمرو أديب بعد هزيمة الزمالك: صحتك أهم من الكورة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 30-9-2025
7 أخلاق لتربية النفس عليها.. علي جمعة يكشف عنها
تعرف على مقررات الدراسة في التعليم الثانوي التكنولوجي طبقا للقانون
حبس المتهم بإضرام حريق في شقة ابن خالته بالزيتون
توت ورمسيس يستقبلان الملوك والرؤساء بـ حفل المتحف المصري الكبير
قوة دولية وإغاثة فورية.. ردود أفعال إيجابية عن اقتراح ترامب لإنهاء حرب غزة
قماشة تانية.. مهيب عبدالهادي يعلق على أداء حسين الشحات
بعد احتجاجات استمرت عدة أيام.. رئيس مدغشقر يقيل الحكومة
جمال عبدالحميد: مباراة الأهلي هي الأسوأ لنادي الزمالك من وجهة نظري
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
مباحثات بين مصر وبولندا لزيادة الحركة الجوية بين البلدين
مباحثات بين مصر وبولندا لزيادة الحركة الجوية بين البلدين

نورهان خفاجي

التقى الدكتور سامح الحفني مع داريوش كليمشاك وزير البنية التحتية في جمهورية بولندا، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ42 للجمعية المنعقدة بمدينة مونتريال الكندية.

يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الثنائية المهمة التي يعقدها الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني مع نظرائه من السادة الوزراء ورؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

تناول اللقاء بحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين مصر وبولندا في مجال الطيران المدني، خاصة في مجالات التدريب الفني، وتطوير البنية التحتية، وزيادة الحركة الجوية  بين الجانبين ، بما يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية بين البلدين.

وأكد الدكتور سامح الحفني خلال اللقاء حرص مصر على توسيع آفاق التعاون مع بولندا في مختلف مجالات النقل الجوي، انطلاقًا من الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الطيران في دعم مسيرة التنمية وتعزيز التواصل بين الشعوب وتوسيع فرص النمو السياحي والتجاري.

وأشار الحفني إلى أن تعزيز الحركة الجوية بين مصر وبولندا يمثل أولوية مهمة، خاصة في ضوء ما تشهده المقاصد السياحية المصرية من إقبال متزايد من السائحين البولنديين، مؤكدًا أن التعاون بين البلدين يسهم في تسهيل حركة السفر وزيادة الرحلات الجوية وتعزيز الربط بين أسواق أوروبا وأفريقيا عبر القاهرة.

من جانبه، أعرب السيد داريوش كليمشاك عن تقدير بلاده للدور الريادي الذي تضطلع به مصر في مجال الطيران المدني إقليميًا ودوليًا، مثمنًا جهودها في تطوير البنية التحتية للمطارات وتوسيع شبكات الربط الجوي. كما أكد أن مصر تُعد من أكثر المقاصد السياحية جذبًا للسائح البولندي، مشيرًا إلى تطلع وارسو لتعزيز الشراكة مع القاهرة وفتح آفاق جديدة في مشروعات النقل الجوي وتبادل الخبرات الفنية.

وخلال اللقاء، هنأ وزير البنية التحتية البولندي مصر على فوزها بعضوية مجلس «الإيكاو» عن الفئة الثانية، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس الثقة الدولية الكبيرة في قدرات قطاع الطيران المصري. كما أعرب عن أمل بلاده في دعم مصر لترشح بولندا لعضوية مجلس الإيكاو عن الفئة الثالثة، بما يعزز التعاون والعمل المشترك داخل المنظمة الدولية.

سامح الحفني وزير البنية التحتية جمهورية بولندا منظمة الطيران المدني الإيكاو

