بنات عين شمس تطلق ندوة "مساواة الإعاقة والإتاحة التعليمية" ضمن مبادرة "تمكين" لتعزيز دمج الطلاب ذوي الإعاقة

نظم قطاع التعليم والطلاب بكلية البنات جامعة عين شمس ندوة متخصصة بعنوان: "مساواة الإعاقة والإتاحة التعليمية".



عُقدت الندوة، بكلية البنات للاداب والعلوم والتربية جامعة عين شمس .



تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات و بحضور الدكتورة أسماء زعزع وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب و الدكتورة رنا الهلالي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة .



هذه الندوة التعريفية لأعضاء هيئة التدريس، بهدف رئيسي هو تحويل النظرة إلى الإعاقة من "النموذج الطبي" إلى "النموذج الإجتماعي والحقوقي"، مؤكدة أن الإعاقة تنبع من العوائق البيئية والسلوكية لا من الفرد نفسه.

وشهدت الندوة حضوراً نوعياً من قيادات الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجاء الإشراف الإداري للندوة من قبل الأستاذ إبراهيم سعيد حمزه أمين مساعد قطاع التعليم والطلاب بالجامعة و أ/ غادة موسى مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية



ركزت الندوة، التي امتدت لأربع ساعات، على محورين أساسيين لضمان التمكين الأكاديمي:

الجزء النظري: استعراض مفهوم "الإتاحة" بجميع أبعاده (الأكاديمية، الرقمية، والمعمارية)، والتأكيد على أنها مسؤولية مشتركة للمؤسسة التعليمية بأكملها.

الجزء العملي والتدريب المكثف: تضمن تدريباً على أدوات الإتاحة الرقمية، وكيفية إعداد ملفات ووثائق رقمية (Word, PDF, PowerPoint) تتوافق مع برمجيات قارئ الشاشة للطلاب ذوي الإعاقة البصرية، لضمان وصولهم الكامل للمحتوى التعليمي.

كما شددت الندوة على ضرورة تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العالي، من حيث دعم دمج الطلاب أكاديميًا ورفع جودة الدعم المقدم لهم، وخاصة لطلاب الإعاقة البصرية.



شهدت الندوة تفاعلاً إيجابياً وملحوظاً من الحضور، واختُتمت بمجموعة من التوصيات الهامة لضمان استدامة جهود الدمج والإتاحة، أبرزها:

استمرار عقد الندوات التوعوية وورش العمل المتخصصة في جميع كليات الجامعة.

إعداد دليل تدريبي مبسط لأعضاء هيئة التدريس حول تصميم مواد تعليمية متاحة رقمياً.

التنسيق مع وحدة تكنولوجيا المعلومات لتضمين معايير الإتاحة ضمن سياسات تطوير المحتوى الإلكتروني الجامعي.

توثيق الفعاليات ورفعها على المنصات الإعلامية لدعم التوعية بمبادرة "تمكين".

وأكدت الأستاذة الدكتورة رنا الهلالي أن هذه الندوات تمثل خطوة أساسية نحو بناء جامعة عين شمس كنموذج للجامعة الشاملة التي تضمن مساواة الفرص التعليمية للجميع.



