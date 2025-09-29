قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شهيرة تواسي عمرو أديب بعد هزيمة الزمالك: صحتك أهم من الكورة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 30-9-2025
7 أخلاق لتربية النفس عليها.. علي جمعة يكشف عنها
تعرف على مقررات الدراسة في التعليم الثانوي التكنولوجي طبقا للقانون
حبس المتهم بإضرام حريق في شقة ابن خالته بالزيتون
توت ورمسيس يستقبلان الملوك والرؤساء بـ حفل المتحف المصري الكبير
قوة دولية وإغاثة فورية.. ردود أفعال إيجابية عن اقتراح ترامب لإنهاء حرب غزة
قماشة تانية.. مهيب عبدالهادي يعلق على أداء حسين الشحات
بعد احتجاجات استمرت عدة أيام.. رئيس مدغشقر يقيل الحكومة
جمال عبدالحميد: مباراة الأهلي هي الأسوأ لنادي الزمالك من وجهة نظري
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
مباحثات بين مصر وبولندا لزيادة الحركة الجوية بين البلدين
حكم تسليف الناس المال وَرَدُّه بزيادة معلومة.. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم من يقوم بتسليف الناس مبلغًا من المال ويسترده بزيادة؛ بدعوى أن ذلك تجارة؟).

الربا المحرم شرعا

قالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن ما يفعله هذا الشخص أمر محرَّم، بل هو من الربا، والربا حرام شرعًا، ولم يقل بِحِلِّهِ عاقلٌ، فضلًا عن أن يكون عالمًا أو فقيهًا، وذلك معلوم من الدين بالضرورة.

واستشهدت بقول الله- تعالى-: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا} [البقرة: 276]، وقوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [البقرة: 278]، وقوله- صلى الله عليه وآله وسلم-: «لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء» أخرجه مسلم.

وتابعت: وقد حرَّم الله- تعالى- الربا؛ لأسباب متعددة منها: أنه يقضي على روح التعاون بين الناس، ويولِّد فيهم الأحقاد والعداوات، ويؤدِّي إلى وجود طبقة من الجشعين الذين قست قلوبهم في الأمة والذين تكثر الأموال في أيديهم دون جهد منهم، بل إن التعامل بالربا في عصرنا الحديث أدّى إلى استعمار بعض الدول الغنية لبعض الدول الفقيرة.

وأوضحت أن الربا في اصطلاح الفقهاء له، تعريفات كثيرة، منها: أنه زيادة في رأس المال لا يقابلها عِوضٌ مشروعٌ، والربا محرم في جميع الشرائع السماوية ويُعَدُّ في شريعة الإسلام من أكبر الكبائر، والمسلم الذي يتعامل بالربا عن تَعَمُّدٍ وإصرارٍ وعن إنكار لتحريمه؛ يكون مارقًا عن الإسلام.

واستطردت دار الإفتاء: وقد سلكت شريعة الإسلام في تحريمه مسلك التدرج، كما فعلت ذلك في تحريم الخمر؛ لأن كليهما- أي الخمر والربا- كانا منتشرين بين الناس انتشارًا يصعب القضاء عليه مرة واحدة، بعد أن تأصَّل في النفوس، وتوارثته الأجيال جيلًا بعد جيل.

لماذا حرم الله الربا؟

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الربا هو "زيادة على رأس المال ليست في استثمار ولا معاوضة، وتُؤخذ على سبيل الظلم والاستغلال".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن "هذا هو المفهوم المبسّط للربا، وهو أن تؤخذ زيادة من شخص بسبب استغلال حالته أو ظرفه، لا في مقابل سلعة ولا في إطار استثمار مالي أو تبادل عادل، وإنما مال يُعطى بمال، مع وجود زيادة".

وأكد أن "هذه الزيادة تُؤخذ؛ لأن الإنسان يكون مضطرًا، فيُستغل ظرفه، فتُفرض عليه زيادة، مثل من يحتاج إلى مبلغ طارئ فيُقال له: سأقرضك 10 آلاف وتردّهم 15 ألفًا، فالخمسة آلاف هنا زيادة ناتجة عن استغلال".

وأشار إلى أن "هناك صورة أخرى، كأن يكون على شخص دين قدره 10 آلاف، ويحين موعد السداد، فيقول: (أنا غير قادر الآن)، فيُقال له: (لا مانع من التأجيل شهرين لكن ستردّهم 12 ألفًا)، وهنا أيضًا زيادة ناتجة عن الظلم والاستغلال، وهي حرام ومدرجة تحت مفهوم الربا".

وأكد أن "البيع بالتقسيط، والاستثمارات المالية، وتشغيل الأموال بشكل مشروع؛ لا تدخل ضمن دائرة الربا"، مشيرًا إلى أن الفارق الجوهري يكمن في وجود المعاوضة أو الاستثمار الحقيقي، وليس الاستغلال.

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

دفن الميت

إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ بالأوقاف: بدع تضر بالإسلام

نواب: التعاون المصري الإماراتي في الطيران نقلة نوعية نحو اقتصاد رقمي وصناعات ذكية

إيهاب رمزي يكشف لصدى البلد تفاصيل مقترحه الجديد بشأن تعديل المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية

كيف يحمي قانون الطفل المولودين بالخارج؟ ضوابط التسجيل وشروط التبليغ

شاهد نيسان باترول نيسمو 2026 في السعودية

الصين تطلق نظاما جديدا لتنظيم تصدير السيارات الكهربائية بداية 2026

تفاحة كل يوم .. ماذا يحدث لجسمك عندما تأكلها؟

هل يحبك حقًا؟ 11 دليلا يكشف عمق مشاعر شريك حياتك

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

