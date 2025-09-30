قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شهيرة تواسي عمرو أديب بعد هزيمة الزمالك: صحتك أهم من الكورة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 30-9-2025
7 أخلاق لتربية النفس عليها.. علي جمعة يكشف عنها
تعرف على مقررات الدراسة في التعليم الثانوي التكنولوجي طبقا للقانون
حبس المتهم بإضرام حريق في شقة ابن خالته بالزيتون
توت ورمسيس يستقبلان الملوك والرؤساء بـ حفل المتحف المصري الكبير
قوة دولية وإغاثة فورية.. ردود أفعال إيجابية عن اقتراح ترامب لإنهاء حرب غزة
قماشة تانية.. مهيب عبدالهادي يعلق على أداء حسين الشحات
بعد احتجاجات استمرت عدة أيام.. رئيس مدغشقر يقيل الحكومة
جمال عبدالحميد: مباراة الأهلي هي الأسوأ لنادي الزمالك من وجهة نظري
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
مباحثات بين مصر وبولندا لزيادة الحركة الجوية بين البلدين
نتائج اختبارات المعاهد الفنية للالتحاق بالجامعات الحكومية للعام الدراسي 2025/2026

نتائج اختبارات المعاهد الفنية للالتحاق بالجامعات الحكومية للعام الدراسي 2025/2026
نتائج اختبارات المعاهد الفنية للالتحاق بالجامعات الحكومية للعام الدراسي 2025/2026
يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج اختبارات المعاهد الفنية للالتحاق بالجامعات الحكومية للعام الدراسي 2025/2026، وأعلن المجلس الأعلى للجامعات رسميا عن نتائج اختبارات القبول للطلاب الحاصلين على الدبلومات والمعاهد الفنية والراغبين في الالتحاق بكليات الجامعات الحكومية للعام الجامعي 2025 / 2026، وذلك تحت إشراف أمانة المجلس الأعلى للجامعات. 

 

نتائج اختبارات المعاهد الفنية للالتحاق بالجامعات الحكومية للعام الدراسي 2025/2026

وشملت النتائج اختبارات القبول بعدد من الكليات منها الهندسة، الحاسبات والمعلومات، الذكاء الاصطناعي، التجارة، الحقوق، والزراعة، حيث تم إتاحة الروابط الرسمية للاستعلام الإلكتروني عن النتائج.

وأوضح المجلس أن نتائج اختبارات القبول للمعاهد الفنية الصناعية بنظامي الثلاث والخمس سنوات متاحة الآن، إضافة إلى نتائج خريجي المدارس التكنولوجية التطبيقية، ومدارس تكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية، ومدرسة I-TECH، وكذلك مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية.

وأكد المجلس أن الطلاب يمكنهم الدخول على الموقع الرسمي والاستعلام باستخدام بياناتهم الشخصية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتمكين الطلاب الحاصلين على المؤهلات الفنية من استكمال دراستهم بالجامعات الحكومية وفق آليات دقيقة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص. 

وأشارت الوزارة إلى أنها تتقدم بالتهنئة لجميع الطلاب الناجحين مع أطيب التمنيات لهم بمزيد من التوفيق والنجاح في مسيرتهم الجامعية المقبلة.

وشدد المجلس الأعلى للجامعات على مجموعة من الضوابط المنظمة للتقدم لهذه الاختبارات، حيث أوضح أن الطالب يحق له التقدم لاختبارات المعاهد الفنية مرة واحدة فقط خلال عامين متتاليين بدءا من العام الذي حصل فيه على مؤهله الدراسي، وهو ما يتيح للطلاب مرونة زمنية مع الحفاظ على انضباط العملية التعليمية. 

نتائج اختبارات المعاهد الفنية للالتحاق بالجامعات الحكومية

كما أشار إلى أن الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية في عام 2024 لديهم فرصة أخيرة للتقديم هذا العام، بينما لا يحق للطلاب الذين سبق ترشيحهم لإحدى الكليات التقدم مجددا لاختبارات المعاهد والدبلومات للعام الجامعي 2025 / 2026.

وتضمنت الروابط المعلنة للاستعلام عن النتائج ما يلي: نتيجة اختبارات المعاهد الفنية “شعبة قانون” للالتحاق بكليات الحقوق عبر موقع المجلس، نتيجة اختبارات المدارس والمعاهد الفنية التجارية للالتحاق بكليات التجارة، نتيجة اختبارات المدارس والمعاهد الفنية الزراعية للالتحاق بكليات الزراعة، وأخيرا نتيجة اختبارات المدارس والمعاهد الفنية الصناعية للالتحاق بكليات الهندسة.

 وتأتي هذه الخطوة في إطار التحول الرقمي بوزارة التعليم العالي، حيث يتم توفير جميع الخدمات للطلاب عبر المنصات الإلكترونية بما يضمن سهولة وسرعة الوصول للمعلومات.

نتائج اختبارات المعاهد الفنية للالتحاق بالجامعات الحكومية للعام الدراسي 2025/2026

ويأتي إعلان النتائج في وقت يترقب فيه آلاف الطلاب وأولياء الأمور معرفة موقفهم من القبول بكليات الجامعات الحكومية، خاصة مع تنامي الطلب على تخصصات مثل الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو دعم التعليم التكنولوجي وتخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل. 

وبذلك يمثل هذا الإعلان خطوة جديدة نحو تعزيز فرص طلاب الدبلومات الفنية والمعاهد في الانخراط بالمنظومة الجامعية بما يتواكب مع احتياجات العصر وسوق العمل المحلي والدولي.

