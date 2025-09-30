يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج اختبارات المعاهد الفنية للالتحاق بالجامعات الحكومية للعام الدراسي 2025/2026، وأعلن المجلس الأعلى للجامعات رسميا عن نتائج اختبارات القبول للطلاب الحاصلين على الدبلومات والمعاهد الفنية والراغبين في الالتحاق بكليات الجامعات الحكومية للعام الجامعي 2025 / 2026، وذلك تحت إشراف أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

وشملت النتائج اختبارات القبول بعدد من الكليات منها الهندسة، الحاسبات والمعلومات، الذكاء الاصطناعي، التجارة، الحقوق، والزراعة، حيث تم إتاحة الروابط الرسمية للاستعلام الإلكتروني عن النتائج.

وأوضح المجلس أن نتائج اختبارات القبول للمعاهد الفنية الصناعية بنظامي الثلاث والخمس سنوات متاحة الآن، إضافة إلى نتائج خريجي المدارس التكنولوجية التطبيقية، ومدارس تكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية، ومدرسة I-TECH، وكذلك مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية.

وأكد المجلس أن الطلاب يمكنهم الدخول على الموقع الرسمي والاستعلام باستخدام بياناتهم الشخصية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتمكين الطلاب الحاصلين على المؤهلات الفنية من استكمال دراستهم بالجامعات الحكومية وفق آليات دقيقة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأشارت الوزارة إلى أنها تتقدم بالتهنئة لجميع الطلاب الناجحين مع أطيب التمنيات لهم بمزيد من التوفيق والنجاح في مسيرتهم الجامعية المقبلة.

وشدد المجلس الأعلى للجامعات على مجموعة من الضوابط المنظمة للتقدم لهذه الاختبارات، حيث أوضح أن الطالب يحق له التقدم لاختبارات المعاهد الفنية مرة واحدة فقط خلال عامين متتاليين بدءا من العام الذي حصل فيه على مؤهله الدراسي، وهو ما يتيح للطلاب مرونة زمنية مع الحفاظ على انضباط العملية التعليمية.

كما أشار إلى أن الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية في عام 2024 لديهم فرصة أخيرة للتقديم هذا العام، بينما لا يحق للطلاب الذين سبق ترشيحهم لإحدى الكليات التقدم مجددا لاختبارات المعاهد والدبلومات للعام الجامعي 2025 / 2026.

وتضمنت الروابط المعلنة للاستعلام عن النتائج ما يلي: نتيجة اختبارات المعاهد الفنية “شعبة قانون” للالتحاق بكليات الحقوق عبر موقع المجلس، نتيجة اختبارات المدارس والمعاهد الفنية التجارية للالتحاق بكليات التجارة، نتيجة اختبارات المدارس والمعاهد الفنية الزراعية للالتحاق بكليات الزراعة، وأخيرا نتيجة اختبارات المدارس والمعاهد الفنية الصناعية للالتحاق بكليات الهندسة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التحول الرقمي بوزارة التعليم العالي، حيث يتم توفير جميع الخدمات للطلاب عبر المنصات الإلكترونية بما يضمن سهولة وسرعة الوصول للمعلومات.

ويأتي إعلان النتائج في وقت يترقب فيه آلاف الطلاب وأولياء الأمور معرفة موقفهم من القبول بكليات الجامعات الحكومية، خاصة مع تنامي الطلب على تخصصات مثل الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو دعم التعليم التكنولوجي وتخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل.

وبذلك يمثل هذا الإعلان خطوة جديدة نحو تعزيز فرص طلاب الدبلومات الفنية والمعاهد في الانخراط بالمنظومة الجامعية بما يتواكب مع احتياجات العصر وسوق العمل المحلي والدولي.