وزير التعليم يسمح لهؤلاء الطلاب فقط بتأجيل امتحانات الثانوية العامة 2026

قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، السماح للطالب أن يتغيب عن اداء امتحانات الثانوية العامة 2026 في كل المواد او بعضها في حال وجود عذر قهري ، على أن يتقدم للإدارة التعليمية التابع لها بما يثبت العذر ، لتقوم برفعه للادارة المركزية للتعليم العام بديوان عام الوزارة للنظر في اعتماد هذا العذر من عدمه

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن يتم اثبات العذر المرضي أو العذر الناتج عن حادث بتقرير طبي نم التأمين الصحي

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : في حال اعتماد العذر يكون للطالب حق اداء امتحانات الثانوية العامة في الدور الثاني بالدرجة الفعلية

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : في حال استمرار العذر المرضي حتى امتحان الدور الثاني لن يحتسب هذا العام ضمن مرات التقدم للامتحان

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في حالة تعرض الطالب لعذر المرضي مفاجئ اثناء ادائه الامتحان بشكل يحول دون استمراره في اداء الامتحان ، يتم اثبات ذلك بتقرير يعده طبيب اللجنة واخر يعده رئيسها ، ويرسل هذان التقريران الى لجنة النظام والمراقبة المهتصة في ذات اليوم لعرضها على الادارة المركزية للتعليم العام بديوان عام الوزارة لبحث الحالة والنظر في تقدم الطالب لاداء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني لهذه المادة بالدرجة الفعلية من عدمه

وكان قد حسم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل المواد المقرر تدريسها لطلاب الثانوية العامة “الصف الثالث الثانوي” في العام الدراسي الجديد .

حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : تشتمل المواد الدراسية والأنشطة لطلاب الصف الثالث الثانوي العام على ما يلي:

مواد دراسية أساسية تخصصية، يمتحن فيها طلاب شعبة العلوم فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل:

(اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الأحياء - الكيمياء - الفيزياء )، وبالنسبة للمواد الدراسية الأساسية التخصصية، يمتحن فيها طلاب شعبة الرياضيات فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الكيمياء - الفيزياء ) .

بالنسبة للمواد الدراسية الأساسية التخصصية للشعبة الأدبية يمتحن فيها الطلاب وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل:

(اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا - الإحصاء)، ولجميع الشعب العلمية والأدبية مواد دراسية أساسية يمتحن فيها الطلاب، وتعتبر مواد رسوب ونجاح ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية -التربية الرياضية - التربية الوطنية).

الأنشطة التربوية والمهنية

كما أن جميع الشعب العلمية والأدبية تضم الأنشطة التربوية والمهنية، يختار الطالب منها نشاطا واحدا فقط ولا تضاف درجته للمجموع الكلي، وفيه نجاح ورسوب وتشمل: (التربية الفنية - التربية الموسيقية - الاقتصاد المنزلي - الكشافة والمرشدات - المسرح والتمثيل - الصحافة والإذاعة - خدمة المجتمع وتنمية البيئة - النشاط العلمي الإبداعي - المطالعة والمكتبات - تكنولوجيا الصناعة - تكنولوجيا الزراعة - ريادة الأعمال والمشروعات).

وكان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى القرار الوزارى رقم (٢٣٤) لسنة ٢٠٢٥، بتعديل أحكام القرار الوزارى رقم (١٣٨) لسنة ٢٠٢٤، بشأن تطبيق نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الثانوية، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من العام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.