300 فرصة عمل براتب يبدأ من 10 آلاف جنيه
المستثمرون الأفرو–آسيويون يثمنون اعتراف دول كبرى بفلسطين ويؤكدون الدور المصري المحوري
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
أول تعليق من الكرملين على اتهامات الدنمارك بخرق مسيرات روسية لأجوائها
استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الرواندي
مادة نجاح ورسوب لها امتحانات شهرية .. توضيح عاجل من التعليم بشأن اللغة الاجنبية الثانية
مراسم استقبال رسمية للرئيس الرواندي | فيديو
بمراسم رسمية.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الرواندي بقصر الاتحادية
ناني سعد الدين: لم أعرض أثاث منزلي للبيع بسبب أزمة مالية.. ومعرفش جابوا الكلام ده منين | خاص
القرار قيد الدراسة.. المرشح لتدريب الأهلي ينهي تعاقده مع عملاق البرتغال
تداول صورة لطلاب « مزوغين» بحدائق نمرة ٦ خلال انتظام اليوم الدراسي بالإسماعيلية
أخبار البلد

مادة نجاح ورسوب لها امتحانات شهرية .. توضيح عاجل من التعليم بشأن اللغة الاجنبية الثانية

وزير التعليم
وزير التعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب عاجل لمديريات التربية والتعليم أن اللغة الاجنبية الثانية في المرحلة الثانوية مادة اساسية نجاح و رسوب لكنها لا تضاف للمجموع

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على حق موجهي  عموم اللغة الاجنبية الثانية بالمديريات والموجهين الاوائل بالادارات التعليمية الحضور والمشاركة في الاجتماعات المنظمة للعمل التي تجرى داخل المديرية او الاداراة التعليمية

وأكدت وزارة التربية والتعليم ايضا على ادراج اللغة الاجنبية الثانية في جداول الامتحانات الشهرية او الفصلية ، مشددةً على ضرورة اتباع القواعد المنظمة للامتحانات الشهرية في امتخان اللغة الاجنبية الثانية

كما أعلنت مديريات التربية والتعليم، قرارا عاجلا بشأن تدريس مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

حيث قالت مديريات التربية والتعليم أنه بناء على التعليمات الواردة من الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومستشار مادة الرياضيات بالوزارة بشأن تدريس مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي يقوم بالتدريس معلم متخصص و ليس بالأجر،  مشددة على مديري المدارس بتنفيذ هذه التعليمات.

وعلى جانب اخر قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية،  بافتتاح مدرسة "فوزي السيد الدهشوري للتعليم الأساسي" بقرية أنشاص الرمل التابعة لإدارة بلبيس التعليمية، والتي تم إنشاؤها بالتعاون مع بنك التنمية الألماني.

وتمتد المدرسة على مساحة ١٨٥٠ مترًا مربعًا، وتضم ١١ فصلًا دراسيًا (٦ فصول ابتدائي، ٣ فصول إعدادي، وفصلين لرياض الأطفال) بطاقة استيعابية تبلغ ٣٦٠ طالبًا وطالبة.

وخلال الافتتاح، تفقد الوزير والمحافظ الفصول الدراسية والمعامل وحجرات الأنشطة والمكتبات، واطمأنا على تسليم الكتب المدرسية للطلاب منذ اليوم الأول، وتوافر الوسائل التعليمية الحديثة لضمان انتظام العملية التعليمية بجدية. 

كما حرص الوزير على إجراء حوار مع التلاميذ للتعرف على التزامهم بالحضور وانطباعاتهم عن المدرسة، ووجه لهم رسائل تشجيعية تحثهم على الجد والاجتهاد.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن افتتاح المدرسة يأتي في إطار جهود الوزارة لخدمة أبناء القرية وتقديم خدمة تعليمية متميزة لهم.

وشدد الوزير على أهمية التزام الطلاب بالانضباط داخل المدارس والالتزام بالحضور، بجانب المشاركة الفعالة في الأنشطة الصفية واللاصفية التي تسهم في تنمية مهارات الطلاب وصقل شخصياتهم.

كما أوضح الوزير أن نجاح العملية التعليمية يعتمد على التعاون بين المعلمين وأولياء الأمور والطلاب، موجهاً الشكر للمعلمين على جهودهم وحرصهم على بدء الدراسة بجدية من اليوم الأول، ومؤكدًا أن انتظام الطلاب داخل الفصول يمثل الخطوة الأولى لضمان جودة التعليم.

