امتحان الثانوية العامة يؤخر انضمام نجم باريس سان جيرمان قبل مواجهة مارسيليا

اضطر المهاجم الشاب إبراهيم مباي للبقاء لفترة عندما سافر زملاؤه في باريس سان جيرمان إلى مارسيليا لخوض مواجهة الجولة الخامسة من بطولة الدوري الفرنسي.

وذلك لأن مباي - البالغ من العمر 17 عامًا - كان يؤدي امتحان شهادة الثانوية العامة - المعروفة بالفرنسية باسم البكالوريا - خلال النهار.

وأفاد باريس سان جيرمان بأنه كان مسافرًا بشكل منفصل للانضمام إلى زملائه الثمانية عشر في الفريق لحضور انطلاق المباراة الساعة الثامنة مساءً على ملعب فيلودروم.

وظهر مباي لأول مرة في الدوري الفرنسي بعمر 16 عامًا و6 أشهر و23 يومًا ضد لوهافر الموسم الماضي، مما جعله أصغر لاعب في باريس سان جيرمان يبدأ مباراة بالدوري. ووقع عقده الأول في فبراير وسجل هدفًا واحدًا للنادي.

وكان من المقرر أن تُقام المباراة ضد مرسيليا يوم الأحد، لكن رابطة الدوري الفرنسي أجلتها لمدة 24 ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفاز باريس سان جيرمان، حامل اللقب، بمبارياته الأربع في الدوري حتى الآن.