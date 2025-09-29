لأكل العيش .. هيونداي أكسنت موديل 2011 بهذا السعر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري المحلي انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة بها، فمنها الاقتصادية والمتوسطة وأيضا الفارهة.

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن السيارات المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة الجديدة.

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا من السيارات لفتت أنظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت السيارة هيونداي أكسنت موديل 2011‏.

وتعتمد السيارة هيونداي أكسنت موديل 2011، على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 110-112 حصان، وناقل حركة يدوي بـ 5 سرعات أو أوتوماتيكي بـ 4 سرعات.

تتميز السيارة السيارة هيونداي أكسنت موديل 2011، باقتصاديتها في استهلاك الوقود، وسهولة قيادتها وركنها، وتكلفة صيانتها المنخفضة، لكنها تفتقر لوسائل الأمان مثل فرامل ABS، وتتميز بعزل صوتي ومواد داخلية ليست عالية الجودة.

وتلأتي السيارة هيونداي أكسنت موديل 2011 ، بمتوسط سعر ما بين 400 إلى 450 ألف جنيه على حسب الحالة الفنية للسيارة .