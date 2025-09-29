قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسين الشحات رجل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
الأهلي يمرض ولا يموت.. المارد الأحمر يفوز على الزمالك بثنائية في الدوري
توابع زلزال المارد الأحمر.. هجوم على فيريرا بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي
نتنياهو: إسرائيل ستستكمل الحرب إذا رفضت حماس خطة ترامب
نتنياهو: أدعم خطة ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة
نتنياهو: إذا رفضت حماس الخطة الأمريكية سننهي المهمة بأنفسنا
ترامب: الرئيس السيسي ساهم بشكل كبير في الوصول إلى خطة بشأن غزة
نتنياهو: نحتفظ بالسيطرة الأمنية على غزة في المستقبل
خالد الغندور: مدرب الزمالك يتحمل نتيجة لقاء القمة
موعد أول يوم في شهر رمضان 2026
ترامب: سأكون رئيسا لهيئة دولية جديدة تراقب لجنة إدارة غزة وتوني بلير عضوا
ترامب: إيران تنضم في نهاية المطاف لاتفاقيات السلام مع إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فركش تصوير الجزء الثاني من فيلم السلم والتعبان

أسماء جلال
أسماء جلال
قسم الفن

انتهى تصوير مشاهد الجزء الثاني من فيلم السلم والإعلان بعد الإعلان عن البدء في انتاجه منذ حوالي عام مضي.

ونشرت الفنانة أسماء جلال فيديو من كواليس انتهاء وفركش تصوير السلم والتعبان بإعلان رسمي من المخرج طارق العريان.

طرحت الشركة المنتجة للجزء الثاني من فيلم السلم والتعبان البرومو التشويقي الأول للعمل الذي يحمل اسم "لعب عيال".


تشارك الفنانة أسماء جلال بطلة في فيلم "السلم والتعبان2” بدلا من الفنانة منة شلبي بعد اعتذارها عن العمل أمام عمرو يوسف.


الفيلم من إخراج طارق العريان وتأليف أحمد حسني، و من المقرر عرضه قريباً في الأسواق المصرية والعربية.


أعلن المخرج طارق العريان عن  انطلاق تصوير الجزء الثاني من فيلم “السلم والثعبان”، بعد مرور 24 عامًا على عرض الجزء الأول في عام 2001.


يشارك في بطولة الجزء الثاني  عمرو يوسف ومعه أسماء جلال حيث سيجسدان شخصيتي “ملك” و”أحمد” في قصة حب جديدة.


وقد تم اختيار عمرو يوسف بعد اعتذار هاني سلامة عن المشاركة، بينما قررت حلا شيحة الابتعاد عن التمثيل والعودة للحجاب مرة أخرى.

الفيلم من تأليف أحمد حسني، ويُعد التعاون الرابع بين طارق العريان وعمرو يوسف بعد سلسلة “ولاد رزق”.  

يُذكر أن الجزء الأول من “السلم والثعبان” كان من بطولة هاني سلامة، حلا شيحة، وأحمد حلمي، وحقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه.

السلم والتعبان أسماء جلال عمرو يوسف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

أرشيفية

الصحة تدفع بـ34 سيارة إسعاف في مصرع وإصابة 22 شخصا بانقلاب أتوبيس بالمنيا

ترشيحاتنا

بخاخ الربو

أمين الإفتاء: استخدام بخاخ الربو عند الضرورة لا يبطل الصيام

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يعزي المرجع الشيعي آية الله السيستاني في وفاة زوجته

عمل وليمة كصدقة عن المتوفى

هل يجوز عمل وليمة كصدقة عن المتوفى؟.. الإفتاء: أفضل الأعمال بعد الحج

بالصور

هل يحبك حقًا؟ 11 دليلا يكشف عمق مشاعر شريك حياتك

11 دليل يكشف عمق مشاعر شريك حياتك
11 دليل يكشف عمق مشاعر شريك حياتك
11 دليل يكشف عمق مشاعر شريك حياتك

لأكل العيش .. هيونداي أكسنت موديل 2011 بهذا السعر

هيونداي أكسنت موديل 2011
هيونداي أكسنت موديل 2011
هيونداي أكسنت موديل 2011

سهلة وسريعة.. طريقة عمل موس الشوكولاتة بالزبادي

طريقة عمل موس الشوكولاتة بالزبادي
طريقة عمل موس الشوكولاتة بالزبادي
طريقة عمل موس الشوكولاتة بالزبادي

شروط استيراد سيارة ذوي الإعاقة من الخارج 2025

سيارة ذوي الإعاقة
سيارة ذوي الإعاقة
سيارة ذوي الإعاقة

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد