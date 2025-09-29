طرح أول بوستر للموسم الرابع من Bridgerton قبل عرضه في 2026

كشفت منصة نتفليكس عن أول بوستر رسمي للموسم الرابع من المسلسل الشهير Bridgerton، حيث أكدت أن الموسم المرتقب سيُعرض في عام 2026 دون تحديد موعد دقيق حتى الآن.

ويظهر في البوستر شخصية سوفي بيك، البطلة الجديدة في الموسم، وهي ترتدي فستانًا فضيًا لامعًا وتحمل قناعًا بيدها، في إشارة إلى حفلة التنكّر التي ستكون من أبرز أحداث الموسم الجديد.



وقد جاء التعليق المصاحب للصورة: “حفلة تنكّر لا تُشبه أي حدث آخر… استعدوا، فكل شيء قد يحدث.”

الموسم الرابع من Bridgerton سيُركز على قصة بنيِدِكت بريدجرتون وعلاقته بسوفي، المستوحاة من رواية An Offer From a Gentleman للكاتبة جوليا كوين، والتي تشكل إحدى أهم محطات السلسلة.

وأكدت نتفليكس أن التصوير انتهى وأن العمل بات في مرحلة ما بعد الإنتاج، مع وعد بعودة شخصيات بارزة مثل بينيلوبي وكولين وكيت وأنطوني.



أعلنت منصة نتفليكس عن تجديد مسلسلها الشهير “Bridgerton” لموسمين إضافيين، الخامس والسادس، مما يؤكد استمرار هذه السلسلة الناجحة.

منذ انطلاقه عام 2020، حقق مسلسل Bridgerton نجاحًا عالميًا كبيرًا، حيث تصدّر قائمة الأكثر مشاهدة على نتفليكس في عشرات الدول، وجذب ملايين المشاهدين بفضل مزيجه بين الرومانسية والدراما التاريخية والأزياء الفاخرة.

وقد ساهم العمل في إعادة إحياء الاهتمام بالدراما الكلاسيكية المستوحاة من الحقبة الجورجية، كما فتح الباب أمام موسم ثانٍ وثالث نالا بدورهما إشادة نقدية وجماهيرية، ليصبح Bridgerton أحد أهم أعمال نتفليكس الأصلية وأكثرها تأثيرًا في السنوات الأخيرة.