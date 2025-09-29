قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الاسكان: الرئيس السيسي حريص على تلبية احتياجات المصريين بالخارج
20 دقيقة قمة| سيطرة الزمالك والأهلي يحاول العودة للمباراة
جمال الدين: اقتصادية قناة السويس تمتلك مزايا تنافسية تُمكِّن الشركات التركية
اخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الإثنين 29-9-2025
عماد متعب: الفوز على الزمالك بداية لاستعادة ثقة جماهير الأهلي
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب يضغط على كل الأطراف للتوصل لاتفاق في غزة
نتنياهو تحدث مع رئيس الوزراء القطري واعتذر عن الهجوم في الدوحة
وزير البترول لـ الإعلاميين | مصر على أعتاب انطلاقة جديدة في استكشاف الثروات التعدينية
مظاهرات أمام البيت الأبيض خلال اجتماع ترامب ونتنياهو
الوزراء: الخميس 9 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة بدلاً من 6 أكتوبر
استثناءات قانونية مهمة| هذه العقارات لا تخضع للضريبة العقارية في مصر
رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا
فن وثقافة

قصة انهيار مغنية شهيرة على المسرح وقلق حول مستقبلها الفني

لولا يونغ
لولا يونغ
نجلاء سليمان

شهد جمهور مهرجان All Things Go في نيويورك لحظة صادمة، عندما انهارت المغنية البريطانية الصاعدة لولا يونغ التي تبلغ من العمر  24 عامًا أثناء أدائها أغنيتها الشهيرة “Conceited”.


 

وسارع الطاقم الطبي إلى مساعدتها ونقلها من المسرح، فيما خيّم القلق على الحاضرين بعد توقف العرض بشكل مفاجئ.

بعد ساعات، طمأنت لولا يونغ جمهورها عبر رسالة نشرتها على حسابها في انستجرام، أكدت فيها أنها “بخير الآن”، لكنها أعربت عن أسفها لإلغاء الحفل المقرر في نيوجيرسي وعروض أخرى لاحقة، مشيرة إلى أن السبب يعود إلى “مسألة حساسة” من دون توضيح التفاصيل.

الحادث الأخير ليس الأول في سلسلة من الأزمات التي طغت على مسيرة لولا يونغ في الأشهر الماضية.


ففي يونيو الماضي، تعرضت لموقف صعب خلال مشاركتها في حفل Capital’s Summertime Ball بلندن، بعد عطل في جهاز المراقبة السمعي (earpiece) أدى إلى ارتباكها وتوقفها عن الغناء وانفجارها في البكاء أمام الآلاف.


كما تحدثت تقارير صحفية عن تعرضها لحالات إعياء مفاجئة في حفلات أخرى، بينها ما قيل عن تقيؤها على المسرح خلال أحد عروض مهرجان كوتشيلا ، رغم أن هذه الرواية لم يتم تأكيدها من مصادر رسمية.


لولا يونغ، التي اكتسبت شهرة واسعة بأغنيتها “Don’t Hate Me” وبمشاركتها في الإعلانات الموسيقية الشهيرة، عُرفت بصراحتها في الحديث عن قضايا الصحة النفسية.

ففي مقابلات سابقة، كشفت أنها شُخّصت في سن السابعة عشرة باضطراب نفسي ، وهو حالة تجمع بين أعراض الفصام واضطرابات المزاج. وأكدت أن الفن بالنسبة لها كان دائمًا وسيلة للتعبير والتعامل مع ضغوط المرض والمجتمع.

رغم الغموض الذي يحيط بالسبب المباشر لانهيارها الأخير، عبّر جمهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قلقهم العميق ودعمهم الكبير لها، مطالبين إدارتها الفنية بإعطائها الوقت الكافي للتعافي. فيما لم تصدر إدارة المهرجان أو فريقها الطبي أي توضيحات إضافية حول حالتها الصحية حتى الآن.

