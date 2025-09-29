قصة انهيار مغنية شهيرة على المسرح وقلق حول مستقبلها الفني

شهد جمهور مهرجان All Things Go في نيويورك لحظة صادمة، عندما انهارت المغنية البريطانية الصاعدة لولا يونغ التي تبلغ من العمر 24 عامًا أثناء أدائها أغنيتها الشهيرة “Conceited”.





وسارع الطاقم الطبي إلى مساعدتها ونقلها من المسرح، فيما خيّم القلق على الحاضرين بعد توقف العرض بشكل مفاجئ.

بعد ساعات، طمأنت لولا يونغ جمهورها عبر رسالة نشرتها على حسابها في انستجرام، أكدت فيها أنها “بخير الآن”، لكنها أعربت عن أسفها لإلغاء الحفل المقرر في نيوجيرسي وعروض أخرى لاحقة، مشيرة إلى أن السبب يعود إلى “مسألة حساسة” من دون توضيح التفاصيل.

الحادث الأخير ليس الأول في سلسلة من الأزمات التي طغت على مسيرة لولا يونغ في الأشهر الماضية.



ففي يونيو الماضي، تعرضت لموقف صعب خلال مشاركتها في حفل Capital’s Summertime Ball بلندن، بعد عطل في جهاز المراقبة السمعي (earpiece) أدى إلى ارتباكها وتوقفها عن الغناء وانفجارها في البكاء أمام الآلاف.



كما تحدثت تقارير صحفية عن تعرضها لحالات إعياء مفاجئة في حفلات أخرى، بينها ما قيل عن تقيؤها على المسرح خلال أحد عروض مهرجان كوتشيلا ، رغم أن هذه الرواية لم يتم تأكيدها من مصادر رسمية.



لولا يونغ، التي اكتسبت شهرة واسعة بأغنيتها “Don’t Hate Me” وبمشاركتها في الإعلانات الموسيقية الشهيرة، عُرفت بصراحتها في الحديث عن قضايا الصحة النفسية.

ففي مقابلات سابقة، كشفت أنها شُخّصت في سن السابعة عشرة باضطراب نفسي ، وهو حالة تجمع بين أعراض الفصام واضطرابات المزاج. وأكدت أن الفن بالنسبة لها كان دائمًا وسيلة للتعبير والتعامل مع ضغوط المرض والمجتمع.

رغم الغموض الذي يحيط بالسبب المباشر لانهيارها الأخير، عبّر جمهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قلقهم العميق ودعمهم الكبير لها، مطالبين إدارتها الفنية بإعطائها الوقت الكافي للتعافي. فيما لم تصدر إدارة المهرجان أو فريقها الطبي أي توضيحات إضافية حول حالتها الصحية حتى الآن.