قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات
وزيرة الخارجية البريطانية: حصار إسرائيل لغزة "عار أخلاقي"
فيريرا يعلن عن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي
من المجمع الاستهلاكي إلى "كاري أون".. التموين تطرح تجربة تسوق مميزة بأسعار مخفضة
عن تطبيقات المراهنات.. الأزهر للفتوى: قمار محرم وأكل لأموال الناس بالباطل
بالقوة الضاربة.. تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري
لقطات للاعبي الأهلي من ستاد القاهرة قبل مواجهة الزمالك| صور
بنسبة 88.3%.. حماة الوطن يعلن رسميا فوز الفريق محمد عباس حلمي
ننشر صور من غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالدوري
الفريق محمد عباس حلمي رئيسا جديدا لحزب "حماة الوطن" خلفا للمؤسس جلال الهريدي
مقترح لإنشاء مجلس عربي للطب البيطري.. منصة موحدة لحماية الثروة الحيوانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصر ورسيا تحصدان الجوائز الذهبية في مهرجان الغردقة لسينما الشباب

مهرجان الغردقة
مهرجان الغردقة
سعيد فراج

أعلن مهرجان الغردقة لسينما الشباب جوائز دورته الثالثة، والتي اختتمت أعمالها مساء أمس ،الإثنين، باحتفالية سينمائية خاصة على مارينا اليخوت، بحضور عدد من نجوم الفن وصناع السينما، ومنهم نرمين الفقي، وأحمد وفيق، وأحمد فتحي، ومحمد رضوان، وهبة مجدي، وقام خلاله السيناريست محمد الباسوسيى رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي، قدري الحجار، مدير المهرجان  بتسليم الجوائز للفائزين.
وفاز بالجائزة الذهبية الفيلم الروسي "ساعي البريد "  اخراج  أندريه رازنكوف، والذي رأته لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة لنيل جائزة أفضل عمل، وذلك لسلاسته طرح قضية حساسة من خلال سيناريو محكم وأداء متميز وإخراج محترف وواعي لحساسية الفكرة على المجتمع خلال الحرب العالمية الثانية وقدرة الإنتاج على خلق صورة حقيقية عن الفترة الصعبة التي يمر بها أهالي الاتحاد السوفيتي وقتها.
وذهبت الجائزة الفضية إلى الفيلم  الكزخستاني "شرارة  اخراج باسكال تيسو، وهو الفيلم الموسيقي والعاطفي الذي استطاع  ربط الإبداع بالعائلة وخلق رؤية جميلة للترابط العائلي مهما كانت الظروف الاجتماعية والمادية صعبة، حيث استطاع المخرج ان يربط المشاهد عاطفيا مع جميع عناصر الفيلم.
وحصل على الجائزة البرونزية  مشترك بينفيلم  "فتى الطيور" اخراج جويل برادلي سواسون، وانتاج مشترك بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث استطاع المخرج في إبداع ناعم وسلسل من خلال الطفل بطل الفيلم ان يخلق صورة ورؤية جذابه لمعنى الحرية والمحاربة لأجلها متمثلا ذلك في طائر النعام، كما استطاع الفيلم ان يغرس في قلب الأطفال والكبار معنى الحب وعطائه دون مقابل وكيف توزيعه على العالم بحرية بحته.
وذهبت جائزة أفضل سيناريو إلى ميخائيل لبيتوخوف، وأندريه رازنكوف  عن سيناريو فيلم ساعى البريد  من روسيا، وذلك لقدرة  على خلق مشاهد ذات بناء درامي محكم في تاريخ واوضاع عاطفية صعبة خلال الحرب العالمية الثانية، استطاعت ان تعطي للمخرج حرية التعبير والابداع بسلاسة ورقي من خلال الانتقال في المشاهد دون أن تفقد القدرة على التتبابع لدى المشاهد.
كما حصل أندريه رازنكوف على جائزة أفضل مخرج عن نفس الفيلم  ساعى البريد، وذلك لقدرته على التحكم في ادواته الاخراجية وابداعة في كل مشهد ولقطة دعمت قصة الفيلم وتحكمت في الإيقاع بشكل محترف وسلسل استطاع المخرج من خلاله جذب المشاهدين مهما اختلف عاداتهم وبلادهم، كما انت المخرج استغل كل الامكانيات الإنتاجية لكي يوظفها في كل مشهد بشكل إبداعي محترف دقيق.
ونال جائزة أفضل ممثل  المكسيكي خوان رامون لوبيز بطل  فيلم  "العار"،حيث  استطاع الممثل الشاب ان يؤدي دور "بيدرو" باحترفية الكبار من خلال التعبير  بدرجة صوته وحركة جسده واوصل الفكرة العامة للفيلم بشكل دقيق.
بينما ذهبت جائزة أفضل ممثلة إلى موهيتشيهرا إيسلموفا بطلة فيلم "المنزل" من أوزبكستان، وذلك بعد أن استطاعت  تجسيد شخصية الام التي آلمها موت ابنها بتعبيرات قاسية وصامته من خلال عينيها وحركة الجسد دون المبالغة في التعبير.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة حصد الجائزة الذهبية لأفضل فيلم قصير للمخرج محمد الحديدى عن فيلم  " كاستاروس" من مصر، ونال الجائزة الفضية لأفضل فيلم قصير تمنح للمخرج فون سوفاناريره عن فيلم  " ليزا " من كمبوديا،  وحصل على الجائزة البرونزية لأفضل فيلم طلبة تمنح  للمخرج  ب . سوريش كومار عن فيلم " قطط" من صربيا.
ومنحت لجنة التحكيم تنويه خاص لفيلم " مرة فى الشهر" اخراج عمرو منصور من مصر.
وفي جوائز أفلام الطلبة منحت اللجنة  الجائزة الذهبية لأفضل فيلم  للمخرجة أميرة يحيى عن فيلم "بعد الرحيل" من مصر ، وذهبت الجائزة الفضية للمخرج لويس أروجو عن فيلم "مارسيانو جارسيا" من أسبانيا، وحصل على الجائزة البرونزية المخرج زياد اسماعيل عن فيلم "حرير مطفى" من مصر.

مهرجان الغردقة ختام مهرجان الغردقة نيرمين الفقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

ترشيحاتنا

نيرمين الفقي

نيرمين الفقي تتألق بإطلالة مميزة قبل ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب

علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟

علامات لا تخطئها العين..كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل

أحمد الفيشاوي وسينتيا خليفة

سينتيا خليفة وأحمد الفيشاوي يبدآن تصوير أولى مشاهدهما في فيلم "سفاح التجمع"

بالصور

شوربة القرع الكريمية.. وصفة دافئة وصحية في يوم بارد

طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 

نيرمين الفقي تتألق بإطلالة مميزة قبل ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

علامات لا تخطئها العين..كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل

علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟
علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟
علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟

سينتيا خليفة وأحمد الفيشاوي يبدآن تصوير أولى مشاهدهما في فيلم "سفاح التجمع"

أحمد الفيشاوي وسينتيا خليفة
أحمد الفيشاوي وسينتيا خليفة
أحمد الفيشاوي وسينتيا خليفة

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد