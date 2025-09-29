قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ "افتكاسات تضر بالإسلام"
وزير الاسكان: الرئيس السيسي حريص على تلبية احتياجات المصريين بالخارج
20 دقيقة قمة| سيطرة الزمالك والأهلي يحاول العودة للمباراة
جمال الدين: اقتصادية قناة السويس تمتلك مزايا تنافسية تُمكِّن الشركات التركية
اخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الإثنين 29-9-2025
عماد متعب: الفوز على الزمالك بداية لاستعادة ثقة جماهير الأهلي
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب يضغط على كل الأطراف للتوصل لاتفاق في غزة
نتنياهو تحدث مع رئيس الوزراء القطري واعتذر عن الهجوم في الدوحة
وزير البترول لـ الإعلاميين | مصر على أعتاب انطلاقة جديدة في استكشاف الثروات التعدينية
مظاهرات أمام البيت الأبيض خلال اجتماع ترامب ونتنياهو
الوزراء: الخميس 9 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة بدلاً من 6 أكتوبر
استثناءات قانونية مهمة| هذه العقارات لا تخضع للضريبة العقارية في مصر
فن وثقافة

شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن عن الشخصية الكورية المكرمة في دورته الـ 10

جون ونج سون
جون ونج سون
نجلاء سليمان

اختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، البروفيسور جون وونج سون من كوريا الجنوبية، ليكون "الشخصية الكورية المكرمة" في الدورة العاشرة من المهرجان، المقرر إقامتها في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر المقبل، وذلك تقديراً لمسيرته المسرحية والأكاديمية المتميزة وما قدمه من إسهامات بارزة في مجالات الإخراج والتمثيل والتدريس، ويأتي هذا التكريم بالتوازي مع استضافة كوريا الجنوبية كضيف شرف الدورة العاشرة، في إطار احتفاء المهرجان بالمسرح الكوري وتأكيده على الانفتاح على التجارب المسرحية العالمية.

ويشغل البروفيسور جون وونج سون منصب رئيس جمعية المسرحيين الكوريين منذ عام 2022، كما يعمل أستاذاً بجامعة كيونج جي منذ عام 2001، وحصل على درجة الماجستير في الفنون الجميلة من جامعة سيراكيوز الأمريكية في تخصص التمثيل والإخراج عام 1993، وتولى منصب رئيس جمعية مخرجي المسرح الكورية بين عامي 2006 و2009.
ويعد جون وونج سون من أبرز الأسماء الفاعلة في المشهد المسرحي الدولي، حيث يشغل منصب المدير الفني لمهرجان ST-Bomb، وعضو مجلس إدارة مهرجان باربل في رومانيا منذ عام 2018، كما يرأس فرقة مسرح Nomad  منذ عام 2010. سبق أن عمل مديراً فنياً لفرقة مسرح E&I  خلال الفترة من 1997 إلى 2007، وأخرج عدداً من الأعمال المسرحية المهمة التي جابت مهرجانات دولية كبرى، منها: The One Person، وMedea Fantasy بمهرجان بابل في رومانيا، وبستان الكرز على مسرح توني بولاندرا برومانيا، والملك لير في مهرجان تايبيه الدولي لشكسبير.
وقد حصد على مدار مسيرته العديد من الجوائز، منها: جائزة أفضل إخراج من مهرجان بابل برومانيا (2019)، وجائزة أفضل ممثل من اتحاد الصحف الكورية، إضافة إلى جائزة أفضل إخراج من مهرجان سيول المسرحي.

ويُعد البروفيسور جون وونج سون واحداً من أهم رواد المسرح الكوري المعاصر، حيث أسهم في تطوير حركة المسرح الجامعي والاحترافي على السواء، وحرص على مد جسور التعاون بين المسرح الكوري ونظرائه في أوروبا وآسيا، وتميزت أعماله بدمج الرؤية الكلاسيكية مع الطابع التجريبي، وبحثه المستمر عن لغة مسرحية عالمية تتجاوز حدود الثقافة المحلية، ما جعله وجهاً دولياً بارزاً في المهرجانات والمحافل المسرحية.

ويقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية بقيادة معالي الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ورعاية وزارة السياحة والآثار بقيادة معالي الوزير شريف فتحي، ورعاية الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة ورئيسها التنفيذي الدكتور أحمد يوسف، حيث تأتي مشاركة وزارة السياحة والآثار والهيئة العامة للتنشيط السياحي لتؤكد على الدور المحوري لهاتين المؤسستين في دعم الفعاليات التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز من مكانتها على خريطة السياحة العالمية، وللتأكيد على تكامل البعد الثقافي مع البعد السياحي في خدمة التنمية الشاملة.

ويدعم المهرجان أيضا بمشاركة فاعلة محافظة جنوب سيناء في إطار جهودها لتعزيز النشاط الثقافي والسياحي بالمحافظة، وذلك بدعم مستمر من سيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بما يعكس تضافر الجهود بين المؤسسات لتحقيق التكامل بين الثقافة والتنمية، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة إلهام شاهين.

مهرجان شرم الشيخ إلهام شاهين هاني رمزي

17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تفاصيل الحفل
شاحنات البيك-أب
الغذاء والدواء الأمريكية أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة
طريقة عمل شوربة القرع 
