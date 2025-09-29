قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية الأسبق: نتنياهو يفرض على ترامب بعض التعديلات في خطة غزة
بيان مشترك من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بشأن العقوبات ضد إيران
سقوط عدد من الطلاب أثناء تدافعهم للخروج من مدرستهم بأكتوبر .. ومعاقبة مسئول الإشراف
الذهب يقفز لمستويات قياسية محليا وعالميا بدعم توقعات خفض الفائدة
هل مجالس الذكر حلال؟.. أمين الإفتاء: مستحبة والملائكة يحضرونها
المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات
وزيرة الخارجية البريطانية: حصار إسرائيل لغزة "عار أخلاقي"
فيريرا يعلن عن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي
من المجمع الاستهلاكي إلى "كاري أون".. التموين تطرح تجربة تسوق مميزة بأسعار مخفضة
عن تطبيقات المراهنات.. الأزهر للفتوى: قمار محرم وأكل لأموال الناس بالباطل
بالقوة الضاربة.. تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري
لقطات للاعبي الأهلي من ستاد القاهرة قبل مواجهة الزمالك| صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

حازم سمير وزوجته أول الحاضرين للاحتفال بمسلسل ولد بنت شايب

أوركيد سامي

رصدت عدسة صدي البلد صورا للفنان حازم سمير وزوجته، بعد حرصهما علي الحضور للاحتفال بمسلسل ولد بنت شايب في إحدى سنيمات أكتوبر.

يشارك في بطولة المسلسل أشرف عبد الباقي ، انتصار ، نبيل عيسي ، مروان المسلماني ، ليلي أحمد زاهر ، حازم سمير ،  إخراج زينة اشرف عبد الباقي

وتدور أحداث مسلسل “ولد وبنت وشايب” حول رجل مسن يعيش في عزلة داخل منزله ولكن تتغير حياته بشكل مفاجئ عندما يدخل منزله شابان يؤدي دوريهما مروان المسلماني وليلى أحمد زاهر، في محاولة لسرقة المنزل ومن هنا تبدء الأحداث

أحدث أعمال أشرف عبد الباقي

سبق أن شارك أشرف عبد الباقي في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "قلبي ومفتاحه"، الذي شارك في بطولته كلا من آسر ياسين، مي عز الدين، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، وجنا صلاح، وغيرهم.

المسلسل من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة Media Hub (سعدي – جوهر).

وتدور أحداث "قلبي ومفتاحه" حول موضوع "المحلل" القانوني بعد الطلاق الثالث، من خلال شخصية محمد عزت، سائق أوبر لم يسبق له الزواج بسبب تدخل والدته في كل اختياراته، وعندما يلتقي بـ ميار، المطلقة 3 مرات، تتولد بينهما مشاعر متشابكة، وتبدأ رحلة غير متوقعة حين تسعى ميار لاختيار "محلل" بنفسها حفاظًا على حضانة ابنها، مما يقلب حياة الطرفين رأسًا على عقب.

اخبار الفن نجوم الفن حازم سمير

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

اعراض هشاشة العظام

أعراض هشاشة العظام عند الرجال والنساء

اسمنت وحديد

تراجع الاستثماري.. سعر طن الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة

سحب الاموال من البنوك

تشمل البنوك والـ ATM وإنستاباي.. تعرف على الحد الأقصى للسحب اليومي بعد قرار البنك المركزي

شوربة القرع الكريمية.. وصفة دافئة وصحية في يوم بارد

نيرمين الفقي تتألق بإطلالة مميزة قبل ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب

علامات لا تخطئها العين..كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل

سينتيا خليفة وأحمد الفيشاوي يبدآن تصوير أولى مشاهدهما في فيلم "سفاح التجمع"

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

