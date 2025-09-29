قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم تسليف الناس المال وَرَدُّه بزيادة معلومة.. دار الإفتاء تجيب
ارتفاعات قياسية كبيرة.. رئيس شعبة الذهب يكشف أسباب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر
عماد النحاس يكشف حقيقة طلب زيزو المشاركة أمام الزمالك
عمرو أديب منفعلا: عندي 60 سنة منهم 55 الزمالك بيتغلب فيهم
النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة السوار الأثري
مصدر أمني مسؤول: مصر وقطر سلمتا حركة حماس المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة
الخارجية السورية تعتذر لمصر عما حدث في مظاهرات دمشق
بعد الفوز على الزمالك.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري
موعد مباراة الزمالك القادمة أمام غزل المحلة بالدوري المصري
أخبار العالم

الخارجية السورية تعتذر لمصر عن المظاهرة المسيئة في المسجد الأموي بدمشق

المظاهرة المسيئة لمصر في المسجد الأموي
المظاهرة المسيئة لمصر في المسجد الأموي
ناصر السيد

أصدرت وزارة الخارجية السورية، اليوم الاثنين بيانا أعربت فيه عن أسفها واعتذارها لمصر عن الفيديو الذي انتشر مؤخرا ويظهر فيه تظاهر عدد من الفلسطينيين في المسجد الأموي بدمشق يهتفون ضد مصر.

وقالت الخارجية السورية في بياناها "تداولت بعض منصات التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا يظهر عددًا محدودًا من الأشخاص وهم يرددون هتافات مسيئة على هامش ما قيل إنّه وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة".

وأضاف أنّ وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية تؤكد أن مثل هذه التصرفات المستنكرة لا تعكس على الإطلاق مشاعر الشعب السوري تجاه جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادةً وشعبًا، ولا تمثل إلا من قام بها.

وأعربت عن أسفها لقيام البعض باستغلال هذا الحادث المعزول في محاولة لتعكير صفو العلاقات الأخوية العميقة والراسخة بين سورية ومصر.

وجددت الخارجية السورية تقديرها الكبير واحترامها لمصر الشقيقة وشعبها الكريم الذي احتضن مئات آلاف السوريين خلال السنوات الماضية، وتشدد على حرص الجمهورية العربية السورية على تعزيز أواصر العلاقات السورية - المصرية والتمسك بها، ورفضها

القاطع لأي محاولة للإساءة إليها.

وفي وقت ساق من اليوم الاثنين، أفادت وسائل إعلام سورية بأن قوات الأمن ألقت القبض على مجموعة شبان فلسطينيين شاركوا في تظاهرة غير مرخصة بالعاصمة دمشق، رفعوا خلالها شعارات مسيئة لمصر، ما أثار حالة غضب واسع في الأوساط المصرية.

وذكرت شبكة "أخبار سوريا" أن المظاهرة خرجت من محيط المسجد الأموي، حيث ردد المشاركون عبارات وُصفت بأنها مسيئة لدولة عربية شقيقة.

الخارجية السورية الخارجية السورية تعتذر لمصر المظاهرة المسيئة الأموي بدمشق وزارة الخارجية السورية المسجد الأموي بدمشق هتافات مسيئة الشعب الفلسطيني

