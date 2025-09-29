ترامب: مساهمات الرئيس السيسي كانت حاسمة في الوصول لخطة إنهاء حرب غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي "شخص رائع للغاية"، مشيرًا إلى أن مساهماته كانت حاسمة في الوصول إلى الخطة المتعلقة بإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف ترامب، أن الخطة الحالية استفادت من مقترحات عدة دول عربية وإسلامية، إلى جانب دعم الحلفاء الأوروبيين، مؤكدا أن "اليوم يمثل يوماً تاريخياً للسلام"؛ بعد التوصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى اتفاق يشمل وقف الحرب في غزة، وتوسيع نطاق اتفاقات أبراهام، إضافة إلى التفاهمات بشأن الملف الإيراني.

وأعرب ترامب عن شكره لنتنياهو على موافقته على المبادرة، مشدداً على أن الاتفاق سيفتح “صفحة جديدة من الازدهار والاستقرار في المنطقة”.

وأكد في الوقت نفسه أن المفاوضات قطعت شوطاً كبيراً وباتت قريبة جداً من التوصل إلى اتفاق شامل بشأن غزة.