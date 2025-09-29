قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: الرئيس السيسي ساهم بشكل كبير في الوصول إلى خطة بشأن غزة
الأهلي يمرض ولا يموت.. المارد الأحمر يفوز على الزمالك بثنائية في الدوري
نتنياهو: نحتفظ بالسيطرة الأمنية على غزة في المستقبل
خالد الغندور: مدرب الزمالك يتحمل نتيجة لقاء القمة
موعد أول يوم في شهر رمضان 2026
ترامب: سأكون رئيسا لهيئة دولية جديدة تراقب لجنة إدارة غزة وتوني بلير عضوا
ترامب: إيران تنضم في نهاية المطاف لاتفاقيات السلام مع إسرائيل
الجمع بين نية الزكاة والصدقة .. اعرف الرأي الشرعي الصحيح
تريزيجية يحرز هدف تقدم الأهلي في شباك الزمالك
ترامب: نتحدث عن السلام في الشرق الأوسط بأسره لا مجرد وقف الحرب في غزة
حسين الشحات يحرز هدف تعادل الأهلي في شباك الزمالك
مفتي الجمهورية يعزي المرجع الشيعي الأعلى بالعراق في وفاة زوجته
أخبار العالم

ترامب: سأكون رئيسا لهيئة دولية جديدة تراقب لجنة إدارة غزة وتوني بلير عضوا

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سأكون رئيسا لهيئة دولية جديدة تراقب لجنة إدارة غزة وتوني بلير عضو، و مجلس السلام برئاستي سيكون مسؤولا عن تشكيل الإدارة المؤقتة في غزة، وذلك خلال مؤتمر صحفي بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كما أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على المقترح السلام و إنهاء الحرب في غزة، خلال مؤتمر صحفي بمشاركة رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

و أضاف ترامب نمر بيم عظيم وتاريخي للسلام بالشرق الأوسط ، وحظيت بدعم كامل من دول الشرق الأوسط لخطة السلام، ونشكر الدول العربية والإسلامية على مساهمتهم في تطوير خطة السلام.

وفي وقت سابق، تحدث رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني خلال لقائه الأول بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واعتذر له عن محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت كبار قادة حماس في الدوحة، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت.

ويتواجد وفد قطري في واشنطن، وكان قد أجرى محادثات في البيت الأبيض سابقا، ومن المفترض أن ينسق صفقة الرهائن.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتذر لأمير قطر  تميم بن حمد آل ثاني ، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هجوم الدوحة.

وفي وقت سابق تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هاتفيا مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وفي وقت سابق، أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إلى أن ترامب سيتحدث مع قطر بشأن الصفقة.

كما تناولت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، قائلة: “نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق، ويتوقع ترامب موافقة الطرفين”، وفقا لوكالة رويترز.

وأضافت أن ترامب سيناقش الأمر مع قطر.

وفي وقت سابق، التقى مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف و جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك لعدة ساعات أمس الأحد في محاولة لتسوية الخلافات المتبقية بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن خطة ترامب للسلام المكونة من 21 نقطة،بحسب "سكاي نيوز عربيه".

وقال مسؤول في الإدارة الأميركية مطلع على محادثات السلام : "الجميع - وأعني الجميع - مستاؤون من نتنياهو"، بحسب موقع "أكسيوس".

وبحسب مساعدي ترامب، فإن الأخير "يخطط للضغط على نتنياهو خلال اجتماعهما في وقت لاحق الإثنين للوصول إلى اتفاق بشأن غزة".

وقد أخبر بعض مستشاري ترامب، نتنياهو بأن عملية السلام في غزة تمثل "اختبارا" لمصداقيته العالمية.

وزعم مستشار ترامب أن ويتكوف وكوشنر "ملّا من نتنياهو تقريبا".

ويعتقد مسؤولون أميركيون، وفق "أكسيوس" أن "نتنياهو يتخذ قرارات مزعزعة للاستقرار بشكل كبير، مثل ضربة قطر، وذلك لدعم بقائه السياسي".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توني بلير إدارة غزة غزة

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

أرشيفية

الصحة تدفع بـ34 سيارة إسعاف في مصرع وإصابة 22 شخصا بانقلاب أتوبيس بالمنيا

نيرمين الفقي

نيرمين الفقي تتألق بإطلالة مميزة قبل ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب

علامات لا تخطئها العين..كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل

علامات لا تخطئها العين..كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل

أحمد الفيشاوي وسينتيا خليفة

سينتيا خليفة وأحمد الفيشاوي يبدآن تصوير أولى مشاهدهما في فيلم "سفاح التجمع"

بالصور

هل يحبك حقًا؟ 11 دليلا يكشف عمق مشاعر شريك حياتك

11 دليل يكشف عمق مشاعر شريك حياتك
11 دليل يكشف عمق مشاعر شريك حياتك
11 دليل يكشف عمق مشاعر شريك حياتك

لأكل العيش .. هيونداي أكسنت موديل 2011 بهذا السعر

هيونداي أكسنت موديل 2011
هيونداي أكسنت موديل 2011
هيونداي أكسنت موديل 2011

سهلة وسريعة.. طريقة عمل موس الشوكولاتة بالزبادي

طريقة عمل موس الشوكولاتة بالزبادي
طريقة عمل موس الشوكولاتة بالزبادي
طريقة عمل موس الشوكولاتة بالزبادي

شروط استيراد سيارة ذوي الإعاقة من الخارج 2025

سيارة ذوي الإعاقة
سيارة ذوي الإعاقة
سيارة ذوي الإعاقة

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

