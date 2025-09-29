نتنياهو: نحتفظ بالسيطرة الأمنية على غزة في المستقبل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يجب ضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل مستقبلا، و سنحتفظ بالسيطرة الأمنية على غزة في المستقبل المنظور.

وأضاف: يجب نزع سلاح حماس و إسرائيل ستتحمل المسؤولية الأمنية في غزة ، ولن تكون حماس جزءا من الإدارة المدنية في القطاع.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن جميع الرهائن الأحياء و الأموات سيعودون خلال 72 ساعة، ويكون هناك جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من غزة.

أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على مقترح السلام وإنهاء الحرب في غزة، خلال مؤتمر صحفي بمشاركة رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

و أضاف ترامب: نمر بيوم عظيم وتاريخي للسلام بالشرق الأوسط ، وحظيت بدعم كامل من دول الشرق الأوسط لخطة السلام، ونشكر الدول العربية والإسلامية على مساهمتهم في تطوير خطة السلام.