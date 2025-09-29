ترامب: إيران تنضم في نهاية المطاف لاتفاقيات السلام مع إسرائيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران ستنضم في نهاية المطاف لاتفاقيات السلام مع إسرائيل.

وتابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،أن جميع الرهائن الأحياء و الأموات سيعودون خلال 72 ساعة ، و أضاف ترامب سيكون هناك جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من غزة.

أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على المقترح السلام و إنهاء الحرب في غزة، خلال مؤتمر صحفي بمشاركة رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

و أضاف ترامب نمر بيم عظيم وتاريخي للسلام بالشرق الأوسط ، وحظيت بدعم كامل من دول الشرق الأوسط لخطة السلام، ونشكر الدول العربية والإسلامية على مساهمتهم في تطوير خطة السلام.

وفي وقت سابق، تحدث رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني خلال لقائه الأول بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واعتذر له عن محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت كبار قادة حماس في الدوحة، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت.

ويتواجد وفد قطري في واشنطن، وكان قد أجرى محادثات في البيت الأبيض سابقا، ومن المفترض أن ينسق صفقة الرهائن.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتذر لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هجوم الدوحة.