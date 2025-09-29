قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذا رفضت حماس خطة السلام سيكون هناك لنتنياهو الحق في أي فعل يقوم به.

وتابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن جميع الرهائن الأحياء و الأموات سيعودون خلال 72 ساعة ، و أضاف ترامب سيكون هناك جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من غزة.

و أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على المقترح السلام و إنهاء الحرب في غزة، خلال مؤتمر صحفي بمشاركة رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

و أضاف ترامب نمر بيم عظيم وتاريخي للسلام بالشرق الأوسط ، وحظيت بدعم كامل من دول الشرق الأوسط لخطة السلام، ونشكر الدول العربية والإسلامية على مساهمتهم في تطوير خطة السلام.

وفي وقت سابق، تحدث رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني خلال لقائه الأول بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واعتذر له عن محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت كبار قادة حماس في الدوحة، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت.

ويتواجد وفد قطري في واشنطن، وكان قد أجرى محادثات في البيت الأبيض سابقا، ومن المفترض أن ينسق صفقة الرهائن.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتذر لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هجوم الدوحة.

وفي وقت سابق تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هاتفيا مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وفي وقت سابق، أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إلى أن ترامب سيتحدث مع قطر بشأن الصفقة.

كما تناولت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، قائلة: “نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق، ويتوقع ترامب موافقة الطرفين”، وفقا لوكالة رويترز.

وأضافت أن ترامب سيناقش الأمر مع قطر.

وفي وقت سابق، التقى مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف و جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك لعدة ساعات أمس الأحد في محاولة لتسوية الخلافات المتبقية بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن خطة ترامب للسلام المكونة من 21 نقطة،بحسب "سكاي نيوز عربيه".

وقال مسؤول في الإدارة الأميركية مطلع على محادثات السلام : "الجميع - وأعني الجميع - مستاؤون من نتنياهو"، بحسب موقع "أكسيوس".

وبحسب مساعدي ترامب، فإن الأخير "يخطط للضغط على نتنياهو خلال اجتماعهما في وقت لاحق الإثنين للوصول إلى اتفاق بشأن غزة".

وقد أخبر بعض مستشاري ترامب، نتنياهو بأن عملية السلام في غزة تمثل "اختبارا" لمصداقيته العالمية.

وزعم مستشار ترامب أن ويتكوف وكوشنر "ملّا من نتنياهو تقريبا".