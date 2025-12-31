تموين الغربية: ضبط سيارة محملة بـ 9 أطنان دقيق مدعم في طريقها للتهريب

تمكنت مديرية التموين بالغربية من ضبط سيارة نقل قادمة من محافظة كفرالشيخ خلال سيرها على طريق بسيون فى نطاق محافظة الغربية، محملة بـ 180 جوال دقيق مدعم تقدر بـ 9 أطنان دقيق بلدى مدعم، كانت فى طريقها لتهريبها خارج منظومة التوزيع الرسمية، وللبيع فى السوق السوداء، للتربح ماليا بدون وجه حق.

توجيهات محافظ الغربية

وكانت قد وردت معلومات للمهندس احمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، بوجود سيارة نقل تقوم بنقل الدقيق البلدى المدعم من محافظة كفرالشيخ وبيعه فى السوق السوداء فى بعض مناطق الغربية، وتم تشكيل حملة بقياته وناصر العفيفى وكيل المديرية، بالاشتراك مع اللجنة المشكلة من محافظ الغربية، والسعودى الجارية مدير إدارة تموين بسيون.

حملات تموينية مكبرة

وتم عمل عدة أكمنة على طريق بسيون، وضبط السيارة أثناء مرورها بالطريق قادمة من محافظة كفرالشيخ، محملة بـ 180 جوال دقيق بلدى مدعم بإجمالى 9 طن ،وتم ضبط السائق.

ردع مخالفين

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الدقيق والسيارة والسائق، وحرر محضر وأخطرت النيابة العامة لتجرى شئونها.