عمرو أديب منفعلا: عندي 60 سنة منهم 55 الزمالك بيتغلب فيهم
بعد حسم القمة أمام الزمالك.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري
النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة السوار الأثري
مصدر أمني مسؤول: مصر وقطر سلمتا حركة حماس المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة
الخارجية السورية تعتذر لمصر عما حدث في مظاهرات دمشق
بعد الفوز على الزمالك.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري
موعد مباراة الزمالك القادمة أمام غزل المحلة بالدوري المصري
أيمن منصور: الزمالك عانى بدنيًا أمام الأهلي.. والنحاس تفوق على فيريرا
القمة حمرا.. 3 أهداف و4 كروت والنينجا يقلب الطاولة على الزمالك وإصابة نجم الأهلي
هدنة غزة بين النفي والتأكيد.. هل تسلمت حماس نص خطة ترامب للسلام
وزير الشؤون النيابية: رئيس الجمهورية طلب إيجاد خيارات وبدائل كثيرة عن الحبس الاحتياطي
ملثم يتجول بطعام مسمم.. ذعر في حدائق الأهرام بعد زعم تسميم 500 كلب والأمن يفحص
أخبار العالم

هدنة غزة بين النفي والتأكيد.. هل تسلمت حماس نص خطة ترامب للسلام

حماس
حماس
ناصر السيد

أكد مسؤول في حماس لوكالة رويترز أن الحركة لم تستلم بعد نسخة مكتوبة من خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.

وفي المقابل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن كلًا من مصر وقطر قامتا بتسليم حماس النص الرسمي للخطة بشكل مباشر.

وفي سياق متصل، أعلن ترامب، اليوم الاثنين عن التفاصيل الكاملة لخطة إنهاء الصراع في قطاع غزة، والتي تطرقت إلى عملية انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتسلم السلطة الفلسطينية حكم غزة مع إنهاء وجود حماس، إلى جانب الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.

وقال الرئيس ترامب إن الرئيس عبد الفتاح السيسي "شخص رائع للغاية"، مشيراً إلى أن مساهماته كانت حاسمة في الوصول إلى الخطة المتعلقة بإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف ترامب أن الخطة الحالية استفادت من مقترحات عدة دول عربية وإسلامية، إلى جانب دعم الحلفاء الأوروبيين، مؤكداً أن "اليوم يمثل يوماً تاريخياً للسلام" بعد التوصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى اتفاق يشمل وقف الحرب في غزة، وتوسيع نطاق اتفاقات أبراهام، إضافة إلى التفاهمات بشأن الملف الإيراني.

وأعرب ترامب عن شكره لنتنياهو على موافقته على المبادرة، مشدداً على أن الاتفاق سيفتح "صفحة جديدة من الازدهار والاستقرار في المنطقة"، مؤكداً في الوقت نفسه أن المفاوضات قطعت شوطاً كبيراً وباتت قريبة جداً من التوصل إلى اتفاق شامل بشأن غزة.

الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

دفن الميت

إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ بالأوقاف: بدع تضر بالإسلام

موعد إجازة شهر 6 أكتوبر 2025

إجازة شهر أكتوبر 2025.. متى يحصل الموظفون والطلاب عليها

اعراض هشاشة العظام

أعراض هشاشة العظام عند الرجال والنساء

اسمنت وحديد

تراجع الاستثماري.. سعر طن الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة

بالصور

الصين تطلق نظاما جديدا لتنظيم تصدير السيارات الكهربائية بداية 2026

تفاحة كل يوم .. ماذا يحدث لجسمك عندما تأكلها؟

هل يحبك حقًا؟ 11 دليلا يكشف عمق مشاعر شريك حياتك

لأكل العيش .. هيونداي أكسنت موديل 2011 بهذا السعر

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

