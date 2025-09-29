هدنة غزة بين النفي والتأكيد.. هل تسلمت حماس نص خطة ترامب للسلام

أكد مسؤول في حماس لوكالة رويترز أن الحركة لم تستلم بعد نسخة مكتوبة من خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.

وفي المقابل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن كلًا من مصر وقطر قامتا بتسليم حماس النص الرسمي للخطة بشكل مباشر.

وفي سياق متصل، أعلن ترامب، اليوم الاثنين عن التفاصيل الكاملة لخطة إنهاء الصراع في قطاع غزة، والتي تطرقت إلى عملية انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتسلم السلطة الفلسطينية حكم غزة مع إنهاء وجود حماس، إلى جانب الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.

وقال الرئيس ترامب إن الرئيس عبد الفتاح السيسي "شخص رائع للغاية"، مشيراً إلى أن مساهماته كانت حاسمة في الوصول إلى الخطة المتعلقة بإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف ترامب أن الخطة الحالية استفادت من مقترحات عدة دول عربية وإسلامية، إلى جانب دعم الحلفاء الأوروبيين، مؤكداً أن "اليوم يمثل يوماً تاريخياً للسلام" بعد التوصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى اتفاق يشمل وقف الحرب في غزة، وتوسيع نطاق اتفاقات أبراهام، إضافة إلى التفاهمات بشأن الملف الإيراني.

وأعرب ترامب عن شكره لنتنياهو على موافقته على المبادرة، مشدداً على أن الاتفاق سيفتح "صفحة جديدة من الازدهار والاستقرار في المنطقة"، مؤكداً في الوقت نفسه أن المفاوضات قطعت شوطاً كبيراً وباتت قريبة جداً من التوصل إلى اتفاق شامل بشأن غزة.