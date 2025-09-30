قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

حبس المتهم بإضرام حريق في شقة ابن خالته بالزيتون

متهم - أرشيفية
متهم - أرشيفية
أحمد مهدي

باشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات مع المتهم بإضرام النيران في شقة ابن خالته في الزيتون حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

شاب يضرم النيران في شقة ابن خالته في القاهرة

فيما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب أضرم النيران في شقة ابن خالته في منطقة الزيتون في القاهرة بسبب خلافات بينهما حيث عاتبه المجني عليه على الوقوف أسفل منزله ليلا برفقة أصدقائه.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، نشوب خلافات أسرية بين المتهم وابن خالته قام على أثرها الأول بإضرام النيران في الشقة بعدما اعترض المجني عليه على وقوف المتهم أمام منزله مع أصدقائه وشربهم السجائر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد باندلاع حريق في شقة سكنية بمنطقة الزيتون وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة وجرى فحص البلاغ للوقوف على ملابساته وأسباب الحريق.

القاهرة شقة النيابة الزيتون حريق

