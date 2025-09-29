أمين الإفتاء: استخدام بخاخ الربو عند الضرورة لا يبطل الصيام

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، عن سؤال ورد من سائلة تقول فيه: "أنا مريضة بحساسية على الصدر وأصوم صيام تطوع، وأحيانًا أحتاج إلى جلسات بخار أو استخدام البخاخة أثناء الصيام، فهل صيامي باطل؟".

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن استخدام بخاخ الربو عند الضرورة لا يبطل الصيام؛ لأنه أشبه بعملية التنفس الطبيعية ولا يصل إلى المعدة كالأكل والشرب، وإنما يساعد على انتظام التنفس عند حدوث أزمة الربو أو الحساسية.

أمين الإفتاء: استعمال بخاخة الربو عند الضرورة لا يبطل الصيام

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هذه الجرعة الاضطرارية لا علاقة لها بالتدخين أو بما يفسد الصوم من الأكل والشرب.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أنه يجب على المريض أن يستشير طبيبه المعالج ليعرف طبيعة البخاخة التي يستخدمها، وهل هي مجرد غاز يساعد على التنفس أم تحتوي على رواسب تصل إلى المعدة.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن استعمال البخاخة عند الضرورة، سواء مرة أو أكثر أثناء النهار، لا يبطل الصيام إذا كان الهدف هو إنقاذ المريض من الاختناق وتنظيم التنفس.

موعد صيام الأيام البيض من شهر ربيع الآخر

يشير العلماء إلى أن الأيام البيض هي الأيام القمرية التي تقع في منتصف كل شهر هجري، حيث يكتمل فيها القمر ويكون بدرًا مضيئًا، ولهذا أطلق عليها وصف "البيض" لشدة إنارتها، وهي أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر.

وفيما يتعلق بشهر ربيع الثاني أو ربيع الآخر لعام 1447هـ، فإن هذه الأيام توافق الأيام التالية من التقويم الميلادي: