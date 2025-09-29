هل يجوز عمل وليمة كصدقة عن المتوفى؟.. الإفتاء: أفضل الأعمال بعد الحج

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال تقول فيه إحدى السائلة: "أريد عمل وليمة لأهلي كصدقة عن المتوفى، هل هذا جائز أم يجب أن تكون للغرباء؟".

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن عمل وليمة كصدقة عن المتوفى جائز تمامًا، موضحًا أن إطعام الطعام سُنة حسنة وحث عليها رسول الله ﷺ، والأولى أن تبدأ بالقرابة والأهل، فهذا يجمع بين ثواب الصدقة وثواب صلة الرحم وثواب إطعام الطعام.

أمين الإفتاء: إطعام الطعام عبادة عظيمة

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أنه بعد ذلك يمكن توسيع دائرة الصدقة لتشمل الفقراء وغيرهم، مع التأكيد على أن لكل وليمة يُستحب أن يكون للفقراء نصيب منها.

واختم أمين الفتوى في دار الإفتاء بالتأكيد على فضل إطعام الطعام كعبادة عظيمة، حيث جاء في الحديث أن من أفضل الأعمال بعد الحج المبرور هو إطعام الطعام، وهو من الأعمال التي تصرف أحوال الإنسان وتزيده قربًا من الله.

أفضل صدقة للمتوفي

بينما قال الشيخ عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أفضل صدقة يقدمها الوالد لوالده المتوفي، أن يساعد في تعليم إنسان، لأنها تجمع الصدقة والخير والعلم النافع.

وأضاف الورداني خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار: ورد في ذلك حديث أبي هريرة يقول النبي ﷺ: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.

وتابع: في الحديث فضل الولد الصالح حيث إنه مِن عمل والده إذا أحسن تربيته، ففيه الحث على تربية الأولاد الصالحين؛ فهم الذين ينفعون والديهم في الآخرة، ومِن نفعهم أنهم يدعون لهم.

أفضل ما يقدمه الإنسان للميت

من أفضل ما يقدمه الإنسان للميت ما يلي:

1- الدعاء: الدعاء للميت بظهر الغيب من أفضل الأمور التي تنفع الميت، حيث يدعو الإنسان له بالرحمة والمغفرة، وأن يعفو الله عنه ويتجاوز عن سيئاته، وأن يرفع درجاته في الجنة.

2- الصدقة: هي من أفضل ما يقدم للميت، وتكون الصدقة بجميع أنواع المال من نقد وطعام وغيره.

3- قضاء ديون الميت: حيث يجب أن يبادر أولياء الميت وأقربائه إلى قضاء ديونه من ماله، فإذا لم يكن له مال سددوا دينه من أموالهم فكان ذلك نوعًا من أنواع الوفاء للميت.

4- قضاء ما فاته من الصيام: وهذا مشروع عن النبي- صلى الله عليه وسلم-؛ فمن توفي وكان عليه صيام فريضة أو كفارة أو نذر يشرع لأوليائه أن يصوموا عنه لأنَّ قضاء دين الله أحق بالوفاء، ولأنَّ هذا العمل مما ينفع الميت ويصله ثوابه.