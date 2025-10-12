تدريب وتاهيل 1000 متدرب بمركز ناصر ببنى سويف ضمن مبادرة بداية

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بمحافظة بنى سويف بالتعاون مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة وإدارة تموين ناصر والشئون الاجتماعية، البرنامج التدريبي"ريادة الأعمال والشمول المالي"بإجمالي عدد الف متدرب للمركز، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" للتنمية البشرية، تحت رعاية محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم وتحت إشراف نائب المحافظ المشرف العام على وحدة السكان ورئيس لجنة التنمية البشرية "بلال حبش".



وذكر بيان للمحافظة اليوم الأحد أن ذلك جاء بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شوقي هاشم ومدير وحدة السكان ومقرر لجنة التنمية البشرية بالمحافظة محمد سيد البحيري ومدير إدارة تموين ناصر محمد عبد العال، وأعضاء وحدة السكان المركزية (نيرة نبيل ومحمد محمود وهاجر حسين وندا فتحي ونهلة حمدي وهبة مصطفي).



وأكد رئيس المدينة أن ريادة الأعمال تلعب دوراً مهماً في تقديم حلول مبتكرة لتحديات الاقتصاد من خلال المشروعات الصغيرة للشباب مما يسهم في خفض نسبة البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تم فتح باب الحوار مع المتدربين حول محاور البرنامج التدريبي.



وأضاف مدير وحدة السكان ومقرر التنمية البشرية بالمحافظة محمد البحيري أن البرنامج يتم تنفيذه تحت رعاية المحافظ وبإشراف من نائبه ضمن تعزيز الشراكة والتعاون مع بنك مصر وصناع الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، حيث تم إعداد قاعدة بيانات ضمت 5 آلاف متدرب منهم "ألف" متدرب لمركز ناصر.



وتطرق إلي استضافة المحافظة لمهرجان النباتات الطبية والعطرية النسخه الرابعة، مشيرا إلي تميز المحافظة الملحوظ في زراعة وتصدير النباتات الطبية والعطرية مما يجعلها تتصدر المشهد علي مستوي الجمهورية بنسبة 60% من التصدير علي مستوي الجمهورية، وعرض علي الحضور روابط التسجيل بالمهرجان والتواجده علي الصفحة الرسمية للمحافظة.



وفي هذا السياق تُجدد المحافظة دعوتها للراغبين في التسجيل والمشاركة الدخول عبر الروابط التالية : الموقع الرسمي للمهرجان: https://maps-bns.com - رابط التسجيل والمشاركة (زائر – عارض – متحدث – متطوع – تغطية إعلامية): https://maps-bns.com/ar#registration - رابط تقديم المقترحات: https://maps-bns.com/#proposal-submission .