تدريب وتاهيل 1000 متدرب بمركز ناصر ببنى سويف ضمن مبادرة بداية

رسميًا.. انضمام رياضة الكيوكوشنكاي إلى الاتحاد المصري للووشو كونغ فو
قمة السيسي-ترامب تتصدر جدول أعمال قمة شرم الشيخ.. تعرف على البرنامج المبدئي
يديعوت أحرونوت: رفات إيلي كوهين قد تُسلّم إلى إسرائيل قريبا
لماذا حرمت الصلاة بعد العصر؟.. النبي منعها لـ سببين لا تعرفهما
شيخ الأزهر للسفير الياباني: 6 منح دراسية لأبناء الجالية المسلمة ومستعدون لتدريب أئمة طوكيو
إصابة مبابي تربك معسكر فرنسا قبل مواجهة أيسلندا وتثير الجدل حول قرار ديشامب
رغم تلقيها دعوة رسمية.. إيران تغيب عن قمة شرم الشيخ للسلام
رسميا.. النقل تصدر قرارًا بفرض رسوم مرور على طريق رافد جمصة بطول 53 كيلومترًا
«ييس ثوروب» يُراقب لاعبي الأهلي الدوليين المشاركين مع منتخبي مصر الأول والثاني
الأهلي يهدي حسن شحاته "تي شيرت" برقمه الشهير 14 ..شاهد
كواليس مشروع الإيجار القديم.. كيف يمكن حجز الوحدة البديلة قبل طرحها رسميًا؟
وزيرا الصناعة والاستثمار: التوسعات الجديدة تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد
محافظات

أ ش أ

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بمحافظة بنى سويف بالتعاون مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة وإدارة تموين ناصر والشئون الاجتماعية، البرنامج التدريبي"ريادة الأعمال والشمول المالي"بإجمالي عدد الف متدرب للمركز، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" للتنمية البشرية، تحت رعاية محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم وتحت إشراف نائب المحافظ المشرف العام على وحدة السكان ورئيس لجنة التنمية البشرية "بلال حبش".


وذكر بيان للمحافظة اليوم الأحد أن ذلك جاء بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شوقي هاشم ومدير وحدة السكان ومقرر لجنة التنمية البشرية بالمحافظة محمد سيد البحيري ومدير إدارة تموين ناصر محمد عبد العال، وأعضاء وحدة السكان المركزية (نيرة نبيل ومحمد محمود وهاجر حسين وندا فتحي ونهلة حمدي وهبة مصطفي).


وأكد رئيس المدينة أن ريادة الأعمال تلعب دوراً مهماً في تقديم حلول مبتكرة لتحديات الاقتصاد من خلال المشروعات الصغيرة للشباب مما يسهم في خفض نسبة البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تم فتح باب الحوار مع المتدربين حول محاور البرنامج التدريبي.


وأضاف مدير وحدة السكان ومقرر التنمية البشرية بالمحافظة محمد البحيري أن البرنامج يتم تنفيذه تحت رعاية المحافظ وبإشراف من نائبه ضمن تعزيز الشراكة والتعاون مع بنك مصر وصناع الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، حيث تم إعداد قاعدة بيانات ضمت 5 آلاف متدرب منهم "ألف" متدرب لمركز ناصر.


وتطرق إلي استضافة المحافظة لمهرجان النباتات الطبية والعطرية النسخه الرابعة، مشيرا إلي تميز المحافظة الملحوظ في زراعة وتصدير النباتات الطبية والعطرية مما يجعلها تتصدر المشهد علي مستوي الجمهورية بنسبة 60% من التصدير علي مستوي الجمهورية، وعرض علي الحضور روابط التسجيل بالمهرجان والتواجده علي الصفحة الرسمية للمحافظة. 


وفي هذا السياق تُجدد المحافظة دعوتها للراغبين في التسجيل والمشاركة الدخول عبر الروابط التالية : الموقع الرسمي للمهرجان: https://maps-bns.com - رابط التسجيل والمشاركة (زائر – عارض – متحدث – متطوع – تغطية إعلامية): https://maps-bns.com/ar#registration - رابط تقديم المقترحات: https://maps-bns.com/#proposal-submission . 

الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر محافظة بنى سويف وحدة السكان بديوان عام المحافظة إدارة تموين ناصر المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان

