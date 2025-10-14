الرئيس القبرصي يبحث قضية بلاده مع ترامب على هامش قمة شرم الشيخ للسلام

قال الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس اليوم الثلاثاء إنه ناقش القضية القبرصية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة شرم الشيخ للسلام.



وأوضح كريستودوليدس - في تصريحات للصحفيين - أن اللقاء جرى خلال الفعاليات التي شارك فيها أكثر من 20 زعيمًا عالميًا، مشيرًا إلى أنه تم التقاط صور تجمعه بالرئيس ترامب وهما يتصافحان على هامش القمة التي استضافتها مدينة شرم الشيخ أمس الإثنين،

وعند سؤاله عن تفاصيل ما دار في اللقاء، اكتفى بالقول:" كل ما يمكنني قوله هو أن موضوع النقاش كان القضية القبرصية".

وكان الرئيس القبرصي قد عبّر في تصريحات سابقة عن تفاؤله الحذر بإمكانية استئناف المفاوضات الجوهرية لحل النزاع القبرصي، مؤكدًا أن هذا التفاؤل قد يتعزّز إذا خسر الزعيم القبرصي التركي الحالي إرسين تتار الانتخابات المقبلة أمام منافسه المدعوم من المعارضة توفان إرهرمان.

ويؤيد إرهرمان العودة إلى مفاوضات قائمة على الحل الفيدرالي، وهو النموذج الذي يفضّله كريستودوليدس.

في المقابل، أبدت أنقرة دعمًا علنيًا لتجديد ولاية تتار، حيث قام عدد من المسئولين الأتراك بزيارات متكرّرة إلى الجزيرة خلال فترة الحملة الانتخابية، كان آخرهم نائب الرئيس التركي جودت يلماز الذي أمضى ثلاثة أيام في الجزيرة لدعم تتار قبل مغادرته المفاجئة مساء أمس الأول.

يُذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد أكد في تصريحات سابقة أن خيار الاتحاد الفيدرالي لم يعد مطروحًا، مشددًا على أن "الحل الواقعي الوحيد هو الاعتراف بوجود دولتين على الجزيرة"، وأن القبارصة الأتراك "لن يقبلوا أبدًا بأن يكونوا أقلية على أرضهم".