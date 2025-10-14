قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب متحدثا عن مصر: إنهم أقوياء جدا.. لن تصدقوا مدى قوتهم
قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
ربنا يكفينا شره.. خالد الجندي: احذروا من الجاهل الذي لا يعلم أنه جاهل
4 عبادات صالحة تعادل قيام الليل.. اغتنم فضلها ولا تفوت ثوابها
مصر تدعو إلى تعافي غزة| الرئيس السيسي يؤكد ضرورة البناء بعد الحرب.. ومؤتمر لإعادة الإعمار خلال أيام
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط
الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

دفاع النواب: قمة شرم الشيخ قبلة الحياة للسلام وجهود الداخلية في مكافحة الجريمة وصلت للعالمية

إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب
فريدة محمد

أكد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، أن قمة شرم الشيخ التي عقدت أمس أعطت قبلة الحياة للسلام ، كما أن جهود الرئيس السيسي ، اتت ثمارها في إنقاذ السلام ، في القمه التي ما كانت لتُعقد بهذا الزخم لولا التنسيق المصري المكثف خلال الأشهر الماضية، الذي سخر كل الجهود في لحظة تاريخية فاصلة انهت الحرب  .

ووصف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانين ، اليوم قمة السلام في شرم الشيخ بانه ابلغ رد علي خونة الاوطان والمغامرين الذين لايريدون الخير لهذا الوطن العظيم ، حيث اكدت أن السلام لن يتحقق إلا بإرادة الشعوب، وسيادة الدول، ورفض دعاوى الفوضى والخيانة.


ورحب وكيل دفاع النواب باشادة ترامب بدور الاجهزه الامنيه في مصر في مكافحة الجريمه ، والتي أكد فيها ، خلال لقائه على هامش قمة شرم الشيخ للسلام، أن الرئيس السيسي زعيم قوي، لافتاً إلى أن هناك نسبة جريمة منخفضة جدًا، كما تعلمون، لأنهم لا يتعاملون مع الأمور باستهتار كما نفعل نحن في الولايات المتحدة».

واوضح ابراهيم المصري ان شهادة رئيس الولايات المتحدة الأميركية شهادة اجادة للتفاني الذي تقوم به وزارة الداخليه بقيادة الوزير الكفء اللواء محمود توفيق الذي احدث طفرة نوعيه في عمل الشرطه المصريه ، حتي باتت نموذجاً يحتذي به في كل دول العالم في ظل أوضاع إقليمية متوترة .

وقدم وكيل دفاع النواب الشكر والعرفان لزعيم مصر قائد السلام الرئيس عبد الفتاح السيسي ولجهاز المخابرات المصريه ولوزارة والقوات المسلحة المصريه ولوزارة الداخليه صمام امان هذا الوطن علي مايقومون به من جهود وطنيه مخلصه .

إبراهيم المصري لجنة الدفاع والأمن القومي قمة شرم الشيخ

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أرشيفية

ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

أردوغان وميلوني علي هامش قمة شرم الشيخ للسلام

لقطة طريفة بين أردوغان وميلوني حسناء إيطاليا تشعل مواقع التواصل

أرشيفية

إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة: لا دخول للوقود إلى غزة إلا في حالات إنسانية محددة

علم مصر

مصر تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 2026-2028

أرشيفية

رئيس كولومبيا يخصص ذهبا مصادرا من عصابات المخدرات لدعم الإغاثة في غزة

بالصور

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

