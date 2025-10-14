دفاع النواب: قمة شرم الشيخ قبلة الحياة للسلام وجهود الداخلية في مكافحة الجريمة وصلت للعالمية

أكد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، أن قمة شرم الشيخ التي عقدت أمس أعطت قبلة الحياة للسلام ، كما أن جهود الرئيس السيسي ، اتت ثمارها في إنقاذ السلام ، في القمه التي ما كانت لتُعقد بهذا الزخم لولا التنسيق المصري المكثف خلال الأشهر الماضية، الذي سخر كل الجهود في لحظة تاريخية فاصلة انهت الحرب .

ووصف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانين ، اليوم قمة السلام في شرم الشيخ بانه ابلغ رد علي خونة الاوطان والمغامرين الذين لايريدون الخير لهذا الوطن العظيم ، حيث اكدت أن السلام لن يتحقق إلا بإرادة الشعوب، وسيادة الدول، ورفض دعاوى الفوضى والخيانة.



ورحب وكيل دفاع النواب باشادة ترامب بدور الاجهزه الامنيه في مصر في مكافحة الجريمه ، والتي أكد فيها ، خلال لقائه على هامش قمة شرم الشيخ للسلام، أن الرئيس السيسي زعيم قوي، لافتاً إلى أن هناك نسبة جريمة منخفضة جدًا، كما تعلمون، لأنهم لا يتعاملون مع الأمور باستهتار كما نفعل نحن في الولايات المتحدة».

واوضح ابراهيم المصري ان شهادة رئيس الولايات المتحدة الأميركية شهادة اجادة للتفاني الذي تقوم به وزارة الداخليه بقيادة الوزير الكفء اللواء محمود توفيق الذي احدث طفرة نوعيه في عمل الشرطه المصريه ، حتي باتت نموذجاً يحتذي به في كل دول العالم في ظل أوضاع إقليمية متوترة .

وقدم وكيل دفاع النواب الشكر والعرفان لزعيم مصر قائد السلام الرئيس عبد الفتاح السيسي ولجهاز المخابرات المصريه ولوزارة والقوات المسلحة المصريه ولوزارة الداخليه صمام امان هذا الوطن علي مايقومون به من جهود وطنيه مخلصه .