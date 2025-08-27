للوقوف على التحديات.. مساعد وزير الصحة يتفقد عددا من المنشآت الطبية بقنا

أجرى الدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، جولة داخل عدد من المنشآت الطبية المختلفة بمحافظة قنا على مدار يومين، بتوجيهات من الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بمتابعة المنظومة الصحية داخل محافظة قنا والوقوف علي التحديات والمعوقات داخلها بصورة صحيحة.



وأوضح الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن جولة مساعد الوزير بدأت بتفقد وحدة الدِرب بنجع حمادي، حيث راجع تقديم المبادرات الرئاسية وتوافر الأدوية بالصيدلية وتردد الوحدة وعيادة الأسنان وخدمات المعمل ومكتب الصحة ومدى توفير الرعاية الصحية داخل الوحدة، كما تفقد المركز الصحي بنجع حمادي وراجع تقديم مبادرة المقبلين على الزواج وغرفة المشور ومنظومة صرف الألبان ومدي توافرها وصرفها للمستحقين من المواطنين.

كما تفقد مساعد الوزير، مستشفى حميات نجع حمادي، حيث تفقد قسم الإستقبال ومدي توافر أدوية الطوارئ، والأقسام الداخلية بالمستشفى من الأطفال والباطنة والحميات، وقسم العناية المركزة والمرضى بالقسم والبروتوكولات العلاجية المقدمة، ومدي توفير أوجه الرعاية الطبية للمرضى، أعقبها بمتابعة الخدمات الطبية المقدم داخل مستشفى نجع حمادي العام.



واستكمل مساعد وزير الصحة، جولته لليوم الثانى بتفقد وحدة سيدي عمر بمدينة قنا، حيث تابع تسجيل الحالات الصحية المترددة ومدى الدقة في تسجيل التاريخ المرضي للمرضى، كما راجع تردد عيادة الأسنان وتوافر أدوية ومستلزمات العيادة، كذلك تفقد عيادة السمعيات ومدى دقة الفريق الطبي في فحص السمعيات للأطفال.



كما راجع سلسلة الطعوم والأمصال ومدي توافرها وتخزينها بصورة صحيحة، وتابع المبادرات الرئاسية المقدمة داخل الوحدة ودقة التسجيل والمتابعة للحالات ومعدلات الإحالة للمستشفيات المجاورة مع مراجعة لكيفية سحب عينات الغدة الدرقية للأطفال، وتابع سحب عينة الغدة لإحدى الحالات وعرض جانباً من التوعية للأم حول التطعيمات الروتينية وأهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل.



ووجه مساعد وزير الصحة، خلال تفقد وحدة مدينة العمال الصحية، بسرعة التحديث لقائمة أدوية الطوارئ بالاستقبال والاهتمام بدولاب أدوية الطوارئ والعمل على توحيد دولاب الطوارئ داخل كافة الوحدات، مؤكداً ضرورة توعية الصيدلي للمرضى حول الأدوية المُنصرفة وضبط منظومة الدواء والاستخدام الصحيح للدواء.





واستكمل مساعد الوزير جولته، بتفقد مستشفى حميات قنا حيث تفقد قسم العناية المركزة والمرضى بالقسم وبروتوكول العلاج لكل مريض وتشغيل أجهزة العناية والخطة العلاجية المقدمة لكل مريض ومدى تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي للمرضى بالقسم، ووحدة المناظير وخدمات المناظير المقدمة داخله، موجهاً بعمل خطة للتدريب لأطباء الحميات لرفع كفاءتهم.



واختتم مساعد الوزير الصحة جولته، بعقد اجتماع موسع ضم كافة مديري الإدارات الفنية داخل المديرية وفرق الإشراف بالوزارة، استعرض خلالها أهم الملاحظات التي تم رصدها خلال مرور الفرق الإشرافية والسلبيات التي تم رصدها وأوجه تلافي تلك السلبيات، مشيراً إلى أن القطاع الصحي يُواجه تحديات كبيرة وبالأخص في محافظات الصعيد، وأن الوزارة تُعول على العامل البشري كونه عنصر النجاح الأهم والأبرز في المنظومة الصحية.

وأشار مساعد وزير الصحة، إلي أن الوزارة تسعى دائماً نحو التطوير والتحديث وضرورة أن يكون فريق العمل يعملون دائماً بحماس نحو خدمة المواطنين كونهم أولى اهتمامات الوزارة وسعيها الدائم نحو توفير رعاية صحية مناسبة لهم.