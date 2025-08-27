إصابة شخصين فى حادث تصادم ميكروباص ودراجة نارية بقنا

أصيب شخصين فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة نارية، وقع أمام قرية الزرايب التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة نارية بنطاق مركز أبوتشت، نتج عنه إصابة شخصين.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.



ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.