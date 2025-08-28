سكرتير قنا يتابع التصالح بمخالفات البناء.. وتوجيهات بالتيسير على المواطنين

أجرى اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، جولة ميدانية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على معدلات إنجاز ملفات التصالح في مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، مشدداً على ضرورة الانتهاء من هذه الملفات في المواعيد المحددة بما يضمن التيسير على المواطنين وحفظ حقوق الدولة.

رافقه خلال الجولة أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والمهندس وليد أبوالعباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، ومحمد حسن، مدير إدارة الحوكمة، وأحمد يوسف، مدير مركز المعلومات.

وتفقد السكرتير العام لمحافظة قنا، المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية بالوحدة، حيث اطلع على آليات العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، ووجه بضرورة الالتزام بالشفافية وتطبيق الإجراءات الميسرة في مختلف المعاملات بما يسهم في تحسين جودة الخدمة.

كما حرص السكرتير العام، على لقاء عدد من المواطنين داخل المركز التكنولوجي، واستمع إلى شكواهم ومقترحاتهم، مؤكداً أن المحافظة حريصة على سرعة الاستجابة لمطالبهم والعمل على حل مشكلاتهم، بما يعزز ثقتهم في الخدمات المقدمة ويرفع مستوى رضاهم.

و شدد علام، على أن محافظة قنا، بقيادة الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، مستمرة في متابعة جميع الملفات الخدمية والتنموية أولاً بأول، بما يعزز كفاءة الأداء داخل الوحدات المحلية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تحقيقاً لمستهدفات الدولة في خدمة المواطن وبناء الجمهورية الجديدة.







