مع بدء تطبيقه.. قانون العمل الجديد يحظر السمسرة والاستغلال للباحثين عن وظيفة

مع بدء تطبيقه أمس الأثنين، جاء قانون العمل الجديد ليضع حدًا للفوضى في سوق التوظيف، من خلال حزمة من المواد التي تنظم بدقة عمليات إلحاق المواطنين بالعمل داخل مصر وخارجها، وتفرض رقابة مشددة على الجهات الوسيطة لضمان الشفافية، ومنع استغلال الباحثين عن عمل.

جهات التوظيف تحت المجهر

بحسب المادة (40) من القانون، لا يحق لأي جهة مزاولة نشاط الإلحاق بالعمال إلا إذا كانت ضمن الجهات المصرح لها، وهي: الوزارة المختصة، والوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة المرخصة.

ترخيص مشروط وإجراءات مشددة

نصت المادة (41) على معايير واضحة لترخيص شركات التوظيف، أبرزها:

حسن السيرة والسلوك للقائمين على الشركة.

رأس مال لا يقل عن 250 ألف جنيه للتوظيف الداخلي، و500 ألف جنيه للتوظيف الخارجي.

تقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه لضمان حقوق العاملين.

ملكية مصرية للأغلبية.

ترخيص سنوي متجدد برسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه.

ولحماية سوق العمل، منح القانون الوزير المختص الحق في وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة.

لا رسوم على الباحث عن العمل

في خطوة لحماية الباحثين عن فرص العمل من الاستغلال المالي، حظرت المادة (43) على أي جهة تقاضي أجر من العامل نظير إلحاقه بالوظيفة. والاستثناء الوحيد لوكالات التشغيل الخاصة، التي يُسمح لها بتحصيل نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل في سنته الأولى فقط كمصروفات إدارية.

رقابة مشددة وبيئة توظيف آمنة

وضع القانون في المادة (42) أساسًا قانونيًا صارمًا لضبط هذا القطاع، حيث سيتولى الوزير المختص إصدار قرارات مفصلة لتنظيم عمل شركات التوظيف، ومتابعة التزامها بالشروط والمواصفات، مع فرض رقابة دورية تحول دون أي تجاوزات أو عمليات نصب تحت غطاء التشغيل.