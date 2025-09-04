برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

أصدرت وزارة العمل النشرة القومية للتوظيف، والتي شملت 4007 فرص عمل في 8 محافظات واشتركت الوزارة تطبيق الحد الأدنى للأجور والمقدر ب 7 آلاف جنيه وذلك بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.

وتضمنت الفرص وظائف متنوعة شملت المهندسين والعمالة الفنية وأفراد الأمن والسائقين وعمال الخدمات في إطار محافظة القاهرة.

وتضمنت أهم الفرص المتاحة ما يلي

5 مهندسين كهرباء براتب يصل إلى 12 ألف جنيه، يشترط خبرة 5 سنوات.

5 مهندسين مدني براتب يصل إلى 12 ألف جنيه، يشترط خبرة 5 سنوات.

3 محاسبي مواقع براتب 8 آلاف جنيه، يشترط خبرة 5 سنوات.

2 أمين مخازن.

2 رسام معماري براتب يصل إلى 10.5 ألف جنيه، يشترط خبرة 5 سنوات.

5 مشرفين تنفيذيين براتب 7.5 ألف جنيه، يشترط خبرة 6 سنوات.

وأكدت الوزارة أن التقديم على هذه الوظائف يتم من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل في المحافظات، وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة: www.manpower.gov.eg.

كما يمكن التواصل مع المسؤولين عن فرص العمل عبر الأرقام التالية: