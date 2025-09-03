قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أخبار قنا: معالجة النقاط السوداء بالطرق السريعة.. وبدء تقييم 1000مُتقدّم للوظائف الإشرافية

مستشفى أبوتشت العام بقنا
مستشفى أبوتشت العام بقنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأحداث أبرزها: المحافظ يبحث معالجة النقاط السوداء على الطرق السريعة للحد من الحوادث، ويوجه بتسريع وتيرة إنجاز ملفات التقنين لحماية حقوق الدولة، مصرع مهندس زراعي خلال تنفيذ حملة إزالة بقرية المراشدة، وضبط 10طن سكر فى عصارة عسل أسود مخالفة، وندوة لهيئة الاستعلامات حول المشاركة السياسية واجب ديني ووطني بمجمع الإعلام، وبدء تقييم 1000 متقدم للوظائف الإشرافية، والصحة تعلن تشغيل عيادات أسنان مسائية بمستشفى أبوتشت المركزى.

 

محافظ قنا يبحث معالجة النقاط السوداء على الطرق السريعة للحد من الحوادث

عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة المختصة بحصر وفحص النقاط السوداء التي تتكرر بها الحوادث داخل نطاق المحافظة، وذلك بهدف تنسيق الجهود بين الجهات المعنية ووضع حلول عاجلة لمعالجة تلك المناطق، بما يسهم في تقليل معدلات الحوادث وضمان سلامة المواطنين.

و استعرض الدكتور أحمد عبدالخالق، عرضا تفصيليا تضمن جميع النقاط السوداء بالمحافظة ونسب تكرار الحوادث بها، كما تمت مناقشة آليات الاستفادة من الإمكانات المتاحة للحد من هذه النقاط وتقليل المخاطر الناجمة عنها.
 

محافظ قنا يوجه بتسريع وتيرة إنجاز ملفات التقنين لحماية حقوق الدولة

وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة تكثيف الجهود للإسراع في حسم طلبات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والتعامل بحسم مع المتعدين أو المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، مع أهمية التحقق من اعتماد الكتل السكنية والمتناثرات القريبة من الأحوزة العمرانية لتيسير إجراءات التقنين وضمان الحفاظ على حقوق الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع  موسع بديوان عام محافظة قنا، مع مسئولي ملفات التصالح في مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وتقنين أراضي أملاك الدولة على مستوى مراكز المحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي لعمل اللجان المختصة.
 

مصرع مهندس زراعي خلال تنفيذ حملة إزالة بقنا
 

لقى مهندس زراعي مصرعه خلال مشاركته فى حملة إزالة تعديات بنطاق قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف غرب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شخص خلال تنفيذ حملة إزالة تعديات بنطاق قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف.

 

غش تجاري .. ضبط 10طن سكر فى عصارة عسل أسود مخالفة بقنا


تمكنت حملة تفتيشية من مديرية تموين قنا، من ضبط عصارة عسل أسود بمركز فرشوط تستخدم السكر الأبيض في إنتاج العسل الأسود بدلاً من عصير القصب الطبيعي، بما يشكل خطورة صحية جسيمة وغشًا تجاريًا واضحًا.

قاد الحملة حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، بالتنسيق مع مباحث التموين، وبمشاركة أشرف فوزي، مدير إدارة تموين فرشوط، و محمد أبوالمجد، رئيس الرقابة التموينية بالمديرية، ومحمد عبد الراضي، رئيس الرقابة بإدارة تموين نجع حمادي، ومفتشي الرقابة بالمديرية.

 

ندوة لهيئة الاستعلامات حول المشاركة السياسية واجب ديني ووطني بمجمع إعلام قنا

عقد مجمع إعلام قنا ندوة تثقيفية حول "المشاركة السياسية واجب ديني ووطنى"، ضمن الحملة الإعلامية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي لدعم المشاركة السياسية تحت شعار "صوتك هيفرق..انزل وشارك"، بحضور يوسف محمد رجب، مدير مجمع إعلام قنا، حاضر فيها الدكتور أحمد أبوالوفا، مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف قنا، وأدارتها رحاب عبد الباري، مسئول وحدة البرامج التنموية بمجمع الإعلام.

قال يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إن المشاركة السياسية حق كفله الدستور للمواطن، ولكل مواطن له حق الانتخاب أو الترشح أن يفخر ويعتز بهذا الحق، لأن هذا يعني أن صاحب هذا الحق شخص سوى قانوناً، بخلاف من ينتزع اسمه من كشوف الناخبين كعقوبة على جريمة أو مخالفة.

 

بدء تقييم 1000 متقدم للوظائف الإشرافية بتعليم قنا
 

ترأس هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أعمال اليوم الثاني للجنة التقييم المنعقدة للاختيار بين المتقدمين للوظائف الإشراقية التي أعلنت عنها المديرية، بناء على موافقة الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بحسب الإعلان رقم 1 لسنة 2025 للوظائف الإشرافية للخاضعين للقانون 155 لسنة 2007،  والذي تم نشره عبر بوابة الوظائف الحكومية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن اللجنة المشكلة للاختيار بين أكثر من 1000 قيادة  تضم في عضويتها: مصطفى قاسم، مدير عام الشؤون المالية، والدكتور نجم أحمد علي، مدير عام التعليم الفني، وسعيد حسن، رئيس مجلس الأمناء والمعلمين، ومحمد نصر الدين، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وممثل عن نقابة المعلمين بقنا.

 

صحة قنا تعلن تشغيل عيادات أسنان مسائية بمستشفى أبوتشت المركزى

أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن بدء تشغيل عيادات الأسنان خلال الفترة المسائية بمستشفى أبوتشت المركزي لتوفير خدمات علاجية متكاملة ومريحة لمرضى المحافظة وذلك من الساعة 2 ظهرًا حتى 6 مساءً.

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلي أن العيادة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والتجهيزات الضرورية ويعمل بها طاقم طبي متخصص من أطباء الأسنان والفنيين المؤهلين، وذلك لتقديم العديد من خدمات الأسنان من الكشف، التنظيف، حشوات، خلع، علاج الجذور، حشو عادي، حشو عصب، كحت جير، خلع عادي، خلع جراحي، وعمليات الضرس المدفون.

قنا أخبار قنا معالجة النقاط السوداء ملفات التقنين مهندس زراعي قرية المراشدة المشاركة السياسية مستشفى أبوتشت عصارة عسل أسود

