غش تجاري .. ضبط 10طن سكر فى عصارة عسل أسود مخالفة بقنا

تمكنت حملة تفتيشية من مديرية تموين قنا، من ضبط عصارة عسل أسود بمركز فرشوط تستخدم السكر الأبيض في إنتاج العسل الأسود بدلاً من عصير القصب الطبيعي، بما يشكل خطورة صحية جسيمة وغشًا تجاريًا واضحًا.

قاد الحملة حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، بالتنسيق مع مباحث التموين، وبمشاركة أشرف فوزي، مدير إدارة تموين فرشوط، و محمد أبوالمجد، رئيس الرقابة التموينية بالمديرية، ومحمد عبد الراضي، رئيس الرقابة بإدارة تموين نجع حمادي، ومفتشي الرقابة بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 طن سكر، و1500 صفيحة فارغة، و 15 خزان خرساني ثابت، منها 6 خزان مملؤه بالعسل والعديد من مستلزمات إنتاج العسل الأسود، إضافة إلى معدات الإنتاج وتنكات التصنيع والبراميل المستخدمة في الانتاج.

وأكد حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، بأن إنتاج العسل الأسود يقتصر على عصير القصب الطبيعي، وأي إضافة للسكر الأبيض أو المواد الصناعية تمثل جريمة غش غذائي يعاقب عليها القانون، مشددًا على استمرار الحملات التموينية المكثفة في جميع المراكز لضبط الأسواق وحماية المستهلك.

وأشار القط، إلى أن الحملات تأتى تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين وتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا لضبط الأسواق ومكافحة الغش التجاري وحماية المواطنين.





