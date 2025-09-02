صحة قنا تعلن تشغيل عيادات أسنان مسائية بمستشفى أبوتشت المركزى

أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن بدء تشغيل عيادات الأسنان خلال الفترة المسائية بمستشفى أبوتشت المركزي لتوفير خدمات علاجية متكاملة ومريحة لمرضى المحافظة وذلك من الساعة 2 ظهرًا حتى 6 مساءً.

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلي أن العيادة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والتجهيزات الضرورية ويعمل بها طاقم طبي متخصص من أطباء الأسنان والفنيين المؤهلين.

وتابع صادق، وذلك لتقديم العديد من خدمات الأسنان من الكشف، التنظيف، حشوات، خلع، علاج الجذور، حشو عادي، حشو عصب، كحت جير، خلع عادي، خلع جراحي، وعمليات الضرس المدفون.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن هذه الخطوة تأتى ضمن خطة تطوير المستشفى لتقديم خدمات صحية متطورة تتيح للمرضى الرعاية في أوقات أوسع مما يقلل الإزدحام ويسهل تلقي العلاج بعد ساعات العمل الرسمية.

وأشار صادق، إلى أن تشغيل العيادات المسائية يعزز جودة الخدمة ويزيد فرص الكشف والعلاج المبكر لمشاكل الأسنان ويدعم جهود الصحة العامة للمواطنين.





