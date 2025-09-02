مصرع مهندس زراعي خلال تنفيذ حملة إزالة بقنا

لقى مهندس زراعي مصرعه خلال مشاركته فى حملة إزالة تعديات بنطاق قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف غرب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شخص خلال تنفيذ حملة إزالة تعديات بنطاق قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف.

تبين مصرع المهندس خالد جهلان ٥٠ عاماً، مشرف بالإدارة الزراعية بمركز الوقف، خلال مشاركته فى أعمال إزالة تعديات بقرية المراشدة.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.