استمرار تدفق المساعدات المصرية إلى غزة عبر معبر رفح
أشتري ذهب الآن أم أنتظر؟.. نصائح مهمة من شعبة المعدن النفيس
نتنياهو يزعم عزل حماس والنجاح في إعادة المحتجزين
حالة الطقس.. صباح البلد يستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم
تحذيرات فلسطينية: أجزاء من المسجد الأقصى مهددة بالانهيار
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مستقبل وطن يتبرع بتكاليف علاج 250 حالة بمستشفى جراحات اليوم الواحد..فيديو
الهلال الأحمر المصري يطلق القافلة الـ 56 بحمولة 8300 طن مساعدات للفلسطينيين
فحوصات وتحاليل طبية دورية ضرورية للمرأة كل عام
اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية من طبقات تنتج لأول مرة.
الاحتلال يواصل إجرامه في الضفة الغربية.. اعتقالات ومداهمات وحصار للناس بالشوارع
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمناقشة عدد من الملفات
قبل خطفه .. بيراميدز ينهي الجدل ويجدد لنجمه لمدة عامين
أخبار العالم

اشتباكات عنيفة بين عناصر من الأمن السوري ومقاتلين فرنسيين بمخيم في إدلب

إشتباكات مسلحة-أرشيفي
إشتباكات مسلحة-أرشيفي
محمود نوفل

‌وقعت اشتباكات عنيفة بين عناصر من الأمن السوري ومقاتلين فرنسيين بمخيم في إدلب.

في سياق آخر؛ ألقى فرع المباحث الجنائية في محافظة ريف دمشق القبض على عصابة متورطة بجريمة سرقة البنك العربي في سوريا خلال فترة التحرير، واستطاع استعادة جزء من المسروقات شملت كميات من الذهب والأموال، وذلك بحسب وكالة الأنباء السورية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها : “بعد تحرّيات دقيقة ورصد ميداني مستمر، تمكن فرع المباحث الجنائية في محافظة ريف دمشق من إلقاء القبض على عصابة متورطة في جريمة سرقة البنك العربي في سوريا، إذ استغلّت العصابة ظروف الأحداث خلال فترة التحرير، وأقدمت على سرقة كميات من الذهب ومبالغ مالية كبيرة من داخل البنك”.

وأوضحت الوزارة أن العملية أسفرت عن توقيف عدد من أفراد العصابة، بينهم امرأتان، وذلك بعد مراقبة دقيقة لتحركاتهم وجمع الأدلة التي مكّنت من تحديد هوياتهم وأماكن وجودهم، مبينة أنه تمت استعادة جزء من المسروقات، التي شملت كميات من الذهب والأموال، إلى جانب حجز منزل وسيارتين قامت العصابة بشرائهما باستخدام الأموال المسروقة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تنظيم الضبط اللازم بحق الموقوفين، وإحالتهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون.

سوريا مخيم إدلب الأمن السوري إشتباكات مسلحة

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

الفقيد

مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه

لميس الحديدي

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

هيلاري كلينتون وترامب

ليس منزله .. هيلاري كلينتون تهاجم ترامب لبناء قاعة رقص في البيت الأبيض

5 عبادات بعد صلاة الفجر

5 عبادات بعد صلاة الفجر.. أوصى بها النبي ويتغافل عنها كثيرون

شيكابالا وأحمد فهمي

بعد 5 سنوات .. إبراهيم فايق يُنهي الخلاف بين شيكابالا وأحمد فهمي | تفاصيل

وزيرة التخطيط

القطاع المصرفي يستحوذ على 42% من التمويلات التنموية للقطاع الخاص

تجارة خارجية

36.6 مليار دولار لغير البترولية.. مؤشرات التجارة الخارجية من يناير حتى سبتمبر 2025

مبادرة

بعد غدٍ.. إطلاق فعالية بعنوان "نبض حدائق العاصمة" ضمن مبادرة "اتحضّر للأخضر"

فحوصات وتحاليل طبية دورية ضرورية للمرأة كل عام

ما هي التحاليل الدورية التي يجب أن تقوم بها المرأة كل سنة؟
خمسة أغذية تدمر الكبد ببطء.. رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

في 6 دقايق بس.. حضّر ألذ توست بيتزا بدون فرن

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

