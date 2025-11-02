إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده قد تتدخل في نيجيريا بكل قوة، مُصدرًا تعليماته لوزارة الحرب بالاستعداد لأي عملية محتملة.

وأضاف ترامب أنه إذا استمرت حكومة نيجيريا في السماح بقتل المسيحيين فستوقف الولايات المتحدة فورًا كل المساعدات والمعونات عنها.

وتابع: «ربما نتوجه إلى نيجيريا بقوة للقضاء على الإرهابيين الذين يرتكبون هذه الفظائع المروعة».

وأردف: «أوجه وزارة الحرب بالاستعداد لأي عمل محتمل، وإذا هاجمنا فسنهاجم بسرعة وشراسة كما يهاجم الإرهابيون مسيحيينا»، محذِّرًا الحكومة النيجيرية ومطالبًا إياها بالتحرك السريع.