سفيرة مصر تستقبل بعثة الأهلي في المطار

حرصت السفيرة أميرة عبد الرحيم، سفيرة مصر في بوروندي برفقتها طاقم السفارة وسمير عدلي المدير الإداري بالنادي الاهلي على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برئاسة الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، أسفل سلم الطائرة فور وصولها إلى مطار بوجومبورا الدولي ببوروندي، استعدادًا لخوض مباراة فريق إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا.

واستغرقت رحلة الأهلي منذ إقلاعها على متن طائرة خاصة من مطار القاهرة وحتى مطار بوجومبورا الدولي ببوروندي ما يقرب من 6 ساعات.

وكان الأهلي قد خاض مرانه الختامي في القاهرة أمس الأربعاء تحت قيادة ييس توروب، المدير الفني للفريق، الذي اختار عقب المران ٢٤ لاعبًا للسفر إلى بوروندي هم: محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومروان عطية وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد عابدين وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.

ويلتقي الأهلي مع إيجل نوار في الرابعة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت بوروندي، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.





