مطالب بالإستثناء من شرط سن القبول في مدارس التعليم المجتمعي..والتعليم ترد

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها قد تلقت مطالب بالإستثناء من شرط السن للقبول في مدارس التعليم المجتمعي

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : في ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم بشأن اتاحة فرص التعليم لجميع الاطفال غير الملتحقين بالتعليم النظامي ، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية وازالة أي معوقات تعوق سير العملية التعليمية مع توفير كل سبل الراجة للطلاب ، وتحقيق الانضباط داخل المؤسسات التعليمية مع توفير كل سبل الراجة لأبنائنا الطلاب وتحقيق الانضباط داخل المؤسسات التعليمية وضمان سير وانتظام العملية التعليمية منذ بداية العام الدراسي وحرصا من الادارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي على النهوض بالتعليم المجتمعي ومراعاة الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل التربوي والاداري بما يحقق بيئة تعليمية آمنة ومنتجة تضمن جودة الاداء وتحسين المخرجات التعليمية ، وبناءا على مطالب الاستثناء من شرط السن للقبول بمدارس التعليم المجتمعي التابع للمديريات التعليمية ، تقرر الاتي :

تشكيل لجنة لمعاينة المدارس المطلوب الموافقة على استثنائها من شرط السن على أن يكون رئيس اللجنة هو مدير الادارة التعليمية التابع لها فصل أو مدارس التعليم المجتمعي او من ينوب عنه بتكليف رسمي واعداد تقرير نهائي عن عملية المعاينة على ان تضم في عضويتها كل من :

مدير ادارة التعليم المجتمعي بالمديرية

مدير ادارة المشاركة المجتمعية بالمديرية

عضو من ادارة الأمن بالمديرية

رئيس قسم التعليم المجتمعي بالادارة التعليمية

رئيس قسم المشاركة المجتمعية بالادارة التعليمية

عضو من ادارة الأمن بالإدارة التعليمية

عضو من قسم التخطيط والمتابعة

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة موافاتها بتقرير اللجنة المشكلة معتمد من مدير مديرية التربية والتعليم موضحا المدارس التي ينطبق عليها شروط الاستثناء الواردة في القرار الوزاري 285 لسنة 2023 والمدارس التي لا ينطبق عليها الشروط ، كما يتم في التقرير ذكر الملاحظات الامنية او أي تحصيل مبالغ مالية من أولياء الامور حيث أن التعليم مججاني بهذه المدارس ، ويتم في التقرير كذلك ذكر أي مهالفات للقوانين واللوائح المنظمة للقبول بهذه المدارس سواء ادارية أو فنية أو مالية

وفيما يخص الفصول التابع لها هيئة الابنية التعليمية بالوزارة ، يتم تقنين اوضاع الفصول التي تم إغلاقها مع ارسال مقترح قابل للتطبيق لكيفية استثمارها والاستفادة منها