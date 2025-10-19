قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في ختام تعاملات الأحد| تباين أداء أسواق المال العربية.. والبورصة المصرية تربح 26 مليار جنيه

أسواق المال العربية ختام الأحد
أسواق المال العربية ختام الأحد
علياء فوزى

أداء أسواق المال العربية في ختام تعاملات الأحد 

-البورصة المصرية تربح 26 مليار جنيه 

-سوق مسقط يغلق علي ارتفاع

-تراجع هامشي لأداء سوق الأسهم السعودية 

تباين أداء أسواق المال العربية في أولى جلسات الأسبوع، ارتفعت بورصات مصر ومسقط والأردن والبحرين والكويت، وتراجعت السعودية وقطر بينما أسواق المال الإماراتية إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد وتستأنف تداولاتها غدا الإثنين.

وخلال السطور التالية نرصد حركة أسواق المال العربية في ختام تعاملات اليوم الأحد 19  أكتوبر 2025.

 البورصة المصرية

خيم الارتفاع على أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد مستهل جلسات الأسبوع مدفوعة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية.

 فيما مالت تعاملات المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب والعرب نحو البيع.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 26 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.718 تريليون جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  “EGX30” بنسبة 0.62 عند مستوى 37909 نقطة.

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX70” متساوي الأوزان 1.82 عند مستوى 11866 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً “EGX100” متساوي الأوزان 1.55% عند مستوى 15601 نقطة.

وتم التداول في ختام  2.1 مليار سهم، بقيمة تداول بلغت 5.2 مليار جنيه عبر 131.7 ألف عملية.

واتجه المستثمرون المصريون للشراء بصافي 13.4 مليون جنيه، فيما باع العرب والأجانب بصافي 21.2 مليون جنيه و7.7 مليون جنيه على التوالي.

وعلى صعيد حركة الأسهم، شهدت جلسة اليوم  التعامل على 219 سهماً خلال الجلسة، ارتفع منها 145 سهما، وتراجعت أسعار 52 سهماً، في حين استقرت أسعار 22 سهماً دون تغيير.

 مؤشر البحرين العام 

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,976.63، بارتفاع وقدره 3.01 نقاط عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية، وقطاع المال، وقطاع المواد الأساسية، وقطاع العقارات.
وأقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 946.99 بارتفاع وقدره 3.56 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 3 ملايين و231 ألفًا و535 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 764 ألفًا و632 دينارًا بحرينيًا، تم تنفيذها من خلال 64 صفقة.

سوق مسقط 
ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط بنهاية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 5,325.62 نقطة، رابحاً 35.94 نقطة عن مستوياته بجلسة الخميس الماضي.

ودعم ارتفاع المؤشر صعود الأسهم القيادية، وارتفاع المؤشرات القطاعية مجتمعة، وتصدرها الخدمات بنسبة 1.15% مع ارتفاع السوادي للطاقة القيادي بنسبة البالغة 4.93 بالمائة، وارتفع سهم الباطنة للطاقة القيادي بسبة 3.47 %.

وتصدر سهم بركاء للمياه والطاقة الرابحين اليوم بنسبة 6.51 %.

وصعد مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.52%.

ارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.29 %. 

وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 83.13 مليون ورقة مالية، مقابل 26.52 مليون ورقة مالية بالجلسة السابقة.

وارتفعت قيمة التداولات خلال الجلسة إلى 15.3 مليون ريال، مقارنةً بنحو 5.09 مليون ريال جلسة الخميس الماضي.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.87%، عند مستوى 3318.11 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 10.0 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 22.1 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 5173 صفقة.

بورصة الكويت

تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات اليوم ، تزامناً مع صعود لـ7 قطاعات.

وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.41%، وصعد "العام" بنحو 0.32%، بينما تراجع "الرئيسي" بـ0.11%، وانخفض "الرئيسي 50" بـ 0.02% عن مستوى الخميس الماضي.

وسجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 137.97 مليون دينار، وزعت على 592.44 مليون سهم، بتنفيذ 31.76 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة ارتفاع 7 قطاعات في مقدمتها الخدمات الاستهلاكية بـ2.07%، بينما تراجعت 4 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بـ2.22%.

بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضًا بواقع 13.73 نقطة، أي ما يعادل 0.13%، ليصل إلى مستوى 10837.18 نقطة.
وجرى خلال الجلسة تداول 98 مليونًا و106 آلاف و46 سهمًا، بقيمة 240 مليونًا و926 ألفًا و163.020 ريالًا، عبر تنفيذ 14462 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 22 شركة، وانخفضت أسهم 25 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.

سوق الأسهم السعودية

أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول" تعاملات جلسة اليوم، على تراجع هامشي ، ليعاود المنطقة الحمراء مرة أخرى؛ في ظل انخفاض بالتداولات، ووسط تراجع جماعي للقطاعات الكبرى، فيما تربع قطاع المرافق العامة قائمة القطاعات الأكثر ربحا بقيادة سهم "أكوا باور" ، الذي جاء أيضا على رأس قائمة الأنشط من حيث قيمة التداول.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" متراجعا بنحو 0.05%، فاقدا 5.97 نقطة من رصيده، ليصل إلى مستوى 11,690.61 نقطة.

وانخفضت قيم التداول إلى  4.130 مليار ريال، مقابل 6.68 مليار ريال بجلسة الخميس، من خلال 188.83 مليون سهم مقابل 345.570 مليون سهم بجلسة الخميس.

وعلى مستوى أداء القطاعات، فقد تراجع  أداء  14 قطاعا، أبرزها القطاعات الكبرى، والتي حققت انخفاضا جماعياً، بصدارة قطاعي الاتصالات والطاقة، بنسبة تراجع بلغت 0.59%، 0.56% على التوالي، وهبط قطاع البنوك 0.32%، وتراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.15%.

وشهد السوق الموازي أداءً سلبياً، ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) متراجعاً 0.44%؛ بخسائر بلغت 113.58 نقطة، هبطت به إلى مستوى 25,484 نقطة.

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من شلتوت إلى الطيب .. الأزهر ومنهج الإيمان بالتعددية المذهبية

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

