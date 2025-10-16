قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يؤكدان ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق غزة
خالد الجندي: رأينا بأعيننا عواقب مخالفة ولي الأمر
مفتي الجمهورية : الأفكار المنحرفة سبيل لهدم الأوطان وإفساد العقول
رئيس الوزراء: تطوير نظم مراقبة السد العالي وتطبيقات لخدمة المزارعين
حسن مصطفى: هناك أشخاص يعملون في الأهلي لم يحققوا ربع ما حققته مع النادي
رئيس الوزراء: النيل قضية وجود لا تقبل المساومة.. والتعاون مبدأ لتنفيذ أي مشروع عليه
مدبولي: التعاون العادل والمنفعة المشتركة.. أساس التنمية في دول حوض النيل
مدبولي: مياه النيل قضية وجودية.. ولا مجال للمساومة على الأمن المائي المصري
بمشاركة رئيس الوزراء .. الجلسة الختامية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه
العربية للتصنيع تطلق منتجات إلكترونية صنع في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص
فصل الكهرباء عن عدة مناطق بكفر الشيخ.. اعرف المواعيد والأماكن
عبد السند يمامة يشكر الرئيس السيسي: عازمون على تقديم رؤي تناسب الجمهوريه الجديدة
حسن مصطفى: انضمامي للزمالك سبب ابتعادي عن التواجد داخل الأهلي

ياسمين تيسير

أكد حسن مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، أن رحيله عن الأهلي وانضمامه للزمالك هو السبب الحقيقي وراء ابتعاده عن تولي أي مناصب في الأهلي.

وقال مصطفى في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: انضمامي للزمالك سبب ابتعادي عن التواجد داخل الأهلي طوال الفترة الماضية.

وأضاف: هناك أشخاص يعملون في الأهلي لم يحققوا ربع ما حققته مع النادي.

وتابع:  رحيلي عن الجهاز الفني للتوأم لم يكن لأسباب فنية .. ولكن بسبب أشياء أخري، حسام حسن يمنح صلاحيات كبيرة لجهازه المعاون ولا يعتمد علي الفردية في القرارات.

وتابع: أنا غيران علي منتخبات بلدي بسبب ما تحققه منتخبات المغرب.

