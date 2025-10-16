حسن مصطفى: انضمامي للزمالك سبب ابتعادي عن التواجد داخل الأهلي

أكد حسن مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، أن رحيله عن الأهلي وانضمامه للزمالك هو السبب الحقيقي وراء ابتعاده عن تولي أي مناصب في الأهلي.

وقال مصطفى في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: انضمامي للزمالك سبب ابتعادي عن التواجد داخل الأهلي طوال الفترة الماضية.

وأضاف: هناك أشخاص يعملون في الأهلي لم يحققوا ربع ما حققته مع النادي.

وتابع: رحيلي عن الجهاز الفني للتوأم لم يكن لأسباب فنية .. ولكن بسبب أشياء أخري، حسام حسن يمنح صلاحيات كبيرة لجهازه المعاون ولا يعتمد علي الفردية في القرارات.

وتابع: أنا غيران علي منتخبات بلدي بسبب ما تحققه منتخبات المغرب.