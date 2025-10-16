فاروق جعفر يوضح سبب أزمة الزمالك الهجومية

أكد فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق، أن الفريق يمتلك جناحًا أيمن مميزًا البرازيلي خوان بيزيرا، مشيرًا إلى أن الأخير يملك قدرات فنية كبيرة، لكن عند ابتعاده عن مستواه، يتأثر الأداء الهجومي للأبيض بشكل واضح.

وقال فاروق جعفر خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية MBC مصر 2، إن الزمالك الموسم الماضي كان يعتمد على طرفين قويين هما مصطفى شلبي وأحمد سيد زيزو، مشيرًا إلى أن الثنائي كان يتمتع بقدرات فنية عالية جدًا، وهو ما منح الفريق تنوعًا هجوميًا وساهم في تفوقه في أكثر من مباراة.

وأضاف: "الكرة في مصر تطورت وفقًا لمستوى اللاعبين، وكل ما زادت جودة العناصر زادت قوة المسابقة بشكل عام".