غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة ديكيداها

كشف الإعلامي جمال الغندور عن اقتراب غياب أربعة لاعبين بارزين عن قائمة الزمالك في مباراته المقبلة أمام فريق ديكيداها الصومالي ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدًا أن الجهاز الفني يتعامل مع الموقف بحذر شديد في ظل ارتباط الفريق بأكثر من استحقاق خلال الفترة المقبلة.





أسماء الرباعي المتوقع غيابهم

أوضح الغندور خلال حديثه في برنامج “ستاد المحور” أن اللاعبين الأربعة هم:

عدي الدباغ

ناصر منسي

محمد شحاتة

آدم كايد

وأشار إلى أن جميعهم يعانون من إصابات متفاوتة حالت دون مشاركتهم في التدريبات الجماعية بصورة كاملة خلال الأيام الماضية، وهو ما جعل فرص لحاقهم بالمباراة ضعيفة.



قرار الجهاز الطبي والفني

أكد الغندور أن الجهاز الطبي للفريق الأبيض فضّل عدم المجازفة بأي لاعب غير مكتمل الجاهزية البدنية أو يعاني من آلام عضلية، خاصة أن المباراة تُعد في المتناول نسبيًا مقارنة بمواجهات أخرى أكثر أهمية. وأضاف أن الهدف الأساسي هو حماية اللاعبين من تفاقم الإصابات، خصوصًا أن أي انتكاسة جديدة قد تتسبب في غيابهم لفترة أطول.

تجهيز اللاعبين للقاء العودة

وأشار الغندور إلى أن البرنامج العلاجي والتأهيلي للرباعي يسير بصورة مكثفة بهدف تجهيزهم للظهور في مباراة العودة المقرر إقامتها يوم الجمعة بعد المقبل. وبيّن أن الجهاز الفني يتابع يوميًا حالة كل لاعب على حدة لتحديد مدى جاهزيته قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركته في المواجهة التالية.

تأثير الغيابات على الفريق

رغم أن الزمالك يمتلك بدائل في أكثر من مركز، إلا أن غياب أسماء بحجم منسي والدباغ وشحاتة وكايد قد يفرض على المدرب تعديلات في التشكيل وطريقة اللعب، خصوصًا في الشقين الهجومي والوسط. ويرى متابعون أن المباراة قد تكون فرصة لمنح الفرصة لبعض العناصر البديلة لاكتساب الثقة والمشاركة القارية

اختتم الغندور حديثه بالتأكيد على أن الوضع لا يدعو للقلق، وأن جميع المؤشرات تشير إلى إمكانية عودة اللاعبين في اللقاء الثاني، مشددًا على أن الأولوية في الوقت الحالي هي الحفاظ على سلامة العناصر الأساسية وعبور الدور بأقل خسائر ممكنة



