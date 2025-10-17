قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحمصاني: الموافقة على 3 قطع أراضٍ بالإسكندرية سكنًا بديلا للمنازل الآيلة للسقوط
الزمالك يطالب زيزو بـ 20 مليون جنيه.. ويطلب قرضا لدفع مستحقات اللاعبين
اشتعال ذاتي.. كواليس احتراق سيارة أمام المتحف المصري الكبير| صور
السيطرة على حريق سيارة في ميدان الرماية.. صور
ننشر أسماء المرشحين على دوائر محافظة القاهرة بـ انتخابات مجلس النواب
فرنسا وبريطانيا تنسقان مع واشنطن لنشر قوة دولية في غزة
ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة
ننشر أسماء المرشحين على دوائر الجيزة بـ انتخابات مجلس النواب
خالد قاسم: نرصد متغيرات البناء بالأقمار الصناعية
حمزة نمرة: عشت فترة صعبة في أول حياتي.. وهذه قصة أول ألبوم| فيديو
عدوان سافر.. عمال مصر يدينون اقتحام مقر الاتحاد العام لعمال فلسطين
رياضة

غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة ديكيداها

رباب الهواري

كشف الإعلامي جمال الغندور عن اقتراب غياب أربعة لاعبين بارزين عن قائمة الزمالك في مباراته المقبلة أمام فريق ديكيداها الصومالي ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدًا أن الجهاز الفني يتعامل مع الموقف بحذر شديد في ظل ارتباط الفريق بأكثر من استحقاق خلال الفترة المقبلة.


 

أسماء الرباعي المتوقع غيابهم

أوضح الغندور خلال حديثه في برنامج “ستاد المحور” أن اللاعبين الأربعة هم:

  • عدي الدباغ
  • ناصر منسي
  • محمد شحاتة
  • آدم كايد

وأشار إلى أن جميعهم يعانون من إصابات متفاوتة حالت دون مشاركتهم في التدريبات الجماعية بصورة كاملة خلال الأيام الماضية، وهو ما جعل فرص لحاقهم بالمباراة ضعيفة.
 

قرار الجهاز الطبي والفني

أكد الغندور أن الجهاز الطبي للفريق الأبيض فضّل عدم المجازفة بأي لاعب غير مكتمل الجاهزية البدنية أو يعاني من آلام عضلية، خاصة أن المباراة تُعد في المتناول نسبيًا مقارنة بمواجهات أخرى أكثر أهمية. وأضاف أن الهدف الأساسي هو حماية اللاعبين من تفاقم الإصابات، خصوصًا أن أي انتكاسة جديدة قد تتسبب في غيابهم لفترة أطول.

تجهيز اللاعبين للقاء العودة

وأشار الغندور إلى أن البرنامج العلاجي والتأهيلي للرباعي يسير بصورة مكثفة بهدف تجهيزهم للظهور في مباراة العودة المقرر إقامتها يوم الجمعة بعد المقبل. وبيّن أن الجهاز الفني يتابع يوميًا حالة كل لاعب على حدة لتحديد مدى جاهزيته قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركته في المواجهة التالية.

تأثير الغيابات على الفريق

رغم أن الزمالك يمتلك بدائل في أكثر من مركز، إلا أن غياب أسماء بحجم منسي والدباغ وشحاتة وكايد قد يفرض على المدرب تعديلات في التشكيل وطريقة اللعب، خصوصًا في الشقين الهجومي والوسط. ويرى متابعون أن المباراة قد تكون فرصة لمنح الفرصة لبعض العناصر البديلة لاكتساب الثقة والمشاركة القارية

اختتم الغندور حديثه بالتأكيد على أن الوضع لا يدعو للقلق، وأن جميع المؤشرات تشير إلى إمكانية عودة اللاعبين في اللقاء الثاني، مشددًا على أن الأولوية في الوقت الحالي هي الحفاظ على سلامة العناصر الأساسية وعبور الدور بأقل خسائر ممكنة


 

