الخطيب: منظومة الأهلي الرياضية نموذج للنجاح.. ونشكر كل من ساهم في الحصول علي البطولات

استعرض الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خلال الندوة التي عقدها بفرع الشيخ زايد، ما حققه النادي من بطولات وإنجازات في كرة القدم والألعاب الرياضية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن ما تحقق هو ثمرة جهد وتخطيط وعمل جماعي.

وبعد عرض فيلم تسجيلي لأبرز بطولات فريق الكرة، أكد الخطيب أن قطاع كرة القدم بالأهلي شهد إنجازات كبيرة على مدار السنوات الماضية، مشددًا على أن أي إخفاق يُواجَه داخل القطاع تتم معالجته سريعًا بما يتماشى مع خطة التطوير واستمرار مسيرة النجاح.

وقال الخطيب إن ما قدمه فريق الكرة يستحق الشكر لكل من ساهم فيه من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية وعمال ولجان تخطيط، مؤكدًا أن كل منظومة داخل النادي قامت بدورها على أكمل وجه، بما يعزز استمرارية التفوق في المستقبل.

كما عرض رئيس الأهلي مجموعة من الفيديوهات التي وثّقت النجاحات الكبيرة في الألعاب الأخرى، مثل السلة واليد والطائرة، إلى جانب بقية الألعاب داخل النشاط الرياضي، موضحًا أن ما تحقق في تلك الألعاب على مستوى الرجال والسيدات يعكس حجم الاهتمام والرعاية داخل النادي.

ووجّه الخطيب الشكر لكل من الكابتن رؤوف عبد القادر، والكابتن خالد العوضي مديري النشاط الرياضي السابق والحالي، على ما قدماه من جهود كبيرة أثمرت عن إنجازات متعددة، مطالبًا العوضي بمواصلة العمل بنفس الروح لتحقيق المزيد من النجاحات.

ووجه رئيس الأهلي تحية خاصةُ إلى أولياء أمور لاعبي ولاعبات “القدرات الخاصة”، مؤكدًا أن ما يقدمه هؤلاء الأبطال وأسرهم من جهد وإصرار يمثل مصدر فخر للنادي الأهلي وجماهيره.