قمة تاريخية جديدة.. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن
انطلاق حفل افتتاح مهرجان الجونة بالسلام الجمهوري وبصوت أنس بوخش
ضد الاختراق | خطوات إنشاء هويتك الرقمية ببصمة الوجه من البنك المركزي.. موعد الإطلاق والفوائد
أبو العينين: إسرائيل حاولت تصدير صورة الضحية للعالم بعد طوفان الأقصى
النائب محمد أبو العينين: مصر كان لها الدور الفاعل في برلمان الإتحاد من أجل المتوسط
بفستان الأميرات.. جيهان الشماشرجي تتألق في مهرجان الجونة السينمائي
وصول وزير الثقافة ونجوم الفن لافتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ33
أول ظهور لإيناس الدغيدي مع زوجها في مهرجان الجونة
الخطيب: ميزانية الأهلي وصلت إلى 8.5 مليار جنيه.. وشركات النادي تحقق نجاحات كبيرة
ترامب: سألتقي بوتين في المجر لإنهاء الحرب الأوكرانية
النائب محمد أبو العينين: مجلس النواب استطاع تشريع أصعب القوانين
بعد فترة من التكتم.. إسرائيل تكشف عن حيلة قتـ ل رئيس أركان الحوثي
رياضة

الخطيب: منظومة الأهلي الرياضية نموذج للنجاح.. ونشكر كل من ساهم في الحصول علي البطولات

حمزة شعيب

استعرض الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خلال الندوة التي عقدها بفرع الشيخ زايد، ما حققه النادي من بطولات وإنجازات في كرة القدم والألعاب الرياضية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن ما تحقق هو ثمرة جهد وتخطيط وعمل جماعي.

وبعد عرض فيلم تسجيلي لأبرز بطولات فريق الكرة، أكد الخطيب أن قطاع كرة القدم بالأهلي شهد إنجازات كبيرة على مدار السنوات الماضية، مشددًا على أن أي إخفاق يُواجَه داخل القطاع تتم معالجته سريعًا بما يتماشى مع خطة التطوير واستمرار مسيرة النجاح.

وقال الخطيب إن ما قدمه فريق الكرة يستحق الشكر لكل من ساهم فيه من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية وعمال ولجان تخطيط، مؤكدًا أن كل منظومة داخل النادي قامت بدورها على أكمل وجه، بما يعزز استمرارية التفوق في المستقبل.

كما عرض رئيس الأهلي مجموعة من الفيديوهات التي وثّقت النجاحات الكبيرة في الألعاب الأخرى، مثل السلة واليد والطائرة، إلى جانب بقية الألعاب داخل النشاط الرياضي، موضحًا أن ما تحقق في تلك الألعاب على مستوى الرجال والسيدات يعكس حجم الاهتمام والرعاية داخل النادي.

ووجّه الخطيب الشكر لكل من الكابتن رؤوف عبد القادر، والكابتن خالد  العوضي مديري النشاط الرياضي السابق والحالي، على ما قدماه من جهود كبيرة أثمرت عن إنجازات متعددة، مطالبًا العوضي بمواصلة العمل بنفس الروح لتحقيق المزيد من النجاحات.

ووجه رئيس الأهلي تحية خاصةُ إلى أولياء أمور لاعبي ولاعبات “القدرات الخاصة”، مؤكدًا أن ما يقدمه هؤلاء الأبطال وأسرهم من جهد وإصرار يمثل مصدر فخر للنادي الأهلي وجماهيره.

لبلبة ونيللي كريم وهالة صدقي.. نجمات تألقن على ريد كاربت مهرجان الجونة

كالأميرات.. شاهد درة بالزهري الملكي في مهرجان الجونة

مي الغيطي بإطلالة مميزة في مهرجان الجونة السينمائي

شاهد إطلالة بوسي شلبي في مهرجان الجونة السينمائي

