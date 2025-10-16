إحالة معلم للتحقيق وفصل طلاب لإستخدام المحمول داخل المدرسة بقنا

قرر هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إحالة أحد معلمي المدرسة إلى التحقيق لاستخدامه المحمول في طابور الصباح، و شدد على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه حيازة الهاتف المحمول واستخدامه من قبل بعض الطلاب.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لوكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية بنين، وحضوره طابور الصباح وتحية العلم بالمدرسة. في حضور أشرف سعد، مدير عام الادارة، و منصور زكي، مدير المدرسة.

كما لفت الصابر، إلى عدم التهاون في فصل متجاوزي نسب الغياب المقرر من طلاب الصفوف الثلاثة بالمدرسة والتطبيق الحازم للائحة الانضباط فيما يتعلق بالزي العسكري وحلاقة الشعر والحضور المبكر و الإلتزام بالتعليمات المدرسية.



كما تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، انتظام الجدول المدرسي بفصول المدرسة التي تمثل أحد أكبر مدارس المديرية، والتى تضم ١٩٠٠ طالب في ٤١ فصلا دراسيا ، و تأكد من تحضير الدروس وتصحيح التقييمات وتوزيع الأنصبة و إعلان الجدول وقائمة الفصل و نظافة الجدران وتوافر عناصر الأمن والسلامة.

و وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى اضطلاع إدارة المدرسة والتربية الرياضية بدورهم في انتظام الطابور وأداء النشيد الوطني بحماس يتفق وما تؤسس له المدارس العسكرية في نفوس الطلاب من عقيدة وولاء وانتماء.

وفي نفس السياق تفقد وكيل الوزارة، ومدير إدارة قنا التعليمية، سير الدراسة بمدرسة الغوصة الابتدائية المشتركة بقرية الغوصة شمال مدينة قنا ، و راجع درجة إتقان القراءة والكتابة لدى تلاميذ المدرسة و أكد على تنفيذ الخطة العلاجية وتخصيص الحصة الرابعة من اليوم الدراسي لتحسين مستوى الضعاف منهم بحسب برنامج الإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة وتكليفات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم.





