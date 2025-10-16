قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المسلماني: الأزهر بقيادة الإمام الأكبر منارة الوسطية والتسامح عالميًا
درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
يحمي من أخطر 3 أمراض ويطرد السموم من المخ .. اكتشف فوائد الجوز
ترامب وبوتين على الخط الساخن قبل وصول زيلينسكي إلى البيت الأبيض
كسر إصبع إبني.. مدرس يحرر محضرا ضد زميله بقسم العمرانية
رئيس الوزراء يتابع الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير
رئيس الوزراء الفلسطيني: مؤتمر إعادة إعمار غزة في مصر نوفمبر المقبل
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وايجل نوار .. وموعد المواجهة
بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي.. الخطوات الكاملة لفتح حساب في البنك مجانًا بدون حد أدنى
خالد العناني في حوار لـ«صدى البلد» :رؤيتي ترتكز على 3 محاور .. وقيادة اليونسكو كأول عربي تضاعف المسؤولية
محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية بزعم أنه مُقاتل غير شرعي
بعد موافقة البرلمان نهائيا.. ضوابط جديدة لحضور المحامي أثناء الاستجواب
محافظات

إحالة معلم للتحقيق وفصل طلاب لإستخدام المحمول داخل المدرسة بقنا

جولة تعليم قنا
جولة تعليم قنا
يوسف رجب

قرر هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا،  إحالة أحد معلمي المدرسة إلى التحقيق لاستخدامه المحمول في طابور الصباح، و شدد على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه حيازة الهاتف المحمول واستخدامه من قبل بعض الطلاب.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لوكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية بنين، وحضوره طابور الصباح وتحية العلم بالمدرسة. في حضور أشرف سعد، مدير عام الادارة، و منصور زكي، مدير المدرسة.

كما لفت الصابر، إلى عدم التهاون في فصل متجاوزي نسب الغياب المقرر من طلاب الصفوف الثلاثة بالمدرسة والتطبيق الحازم للائحة الانضباط فيما يتعلق بالزي العسكري وحلاقة الشعر والحضور المبكر و الإلتزام بالتعليمات المدرسية.
 

كما تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، انتظام الجدول المدرسي بفصول المدرسة التي تمثل أحد أكبر مدارس المديرية، والتى  تضم ١٩٠٠ طالب في  ٤١ فصلا دراسيا ، و تأكد من تحضير الدروس وتصحيح التقييمات وتوزيع الأنصبة و إعلان الجدول وقائمة الفصل و نظافة الجدران وتوافر عناصر الأمن والسلامة.

و وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا،  إلى اضطلاع إدارة المدرسة والتربية الرياضية بدورهم في انتظام الطابور وأداء النشيد الوطني بحماس يتفق وما تؤسس له المدارس العسكرية في نفوس الطلاب من عقيدة وولاء وانتماء.

وفي نفس السياق تفقد وكيل الوزارة، ومدير إدارة قنا التعليمية، سير الدراسة بمدرسة الغوصة الابتدائية المشتركة بقرية الغوصة شمال مدينة قنا ، و راجع درجة إتقان القراءة والكتابة لدى تلاميذ المدرسة و أكد على تنفيذ الخطة العلاجية وتخصيص الحصة الرابعة من اليوم الدراسي لتحسين مستوى الضعاف منهم بحسب برنامج الإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة وتكليفات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم.



 

قنا حيازة الهاتف المحمول مدرسة الشهيد عبدالمنعم نسب الغياب المقرر انتظام الجدول المدرسي

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

