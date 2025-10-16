قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب
بعد مقتل الغماري.. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بمهاجمة الحوثيين مجددا
زياد علاء بعد إصابته في الرباط الصليبي: المريخ البورسعيدي رافض علاجي
وزير العدل: تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تعزز الثقة في منظومة العدالة
رئيس الوزراء: الماء ليس سببا للنزاع ومستقبلنا المشترك يبدأ بقطرة منه
ريحاب رضوان : ذهبية بطولة العالم بداية وهدفي ميدالية في بارالمبياد لوس انجلوس
خالد الجندي: الله حرم الخمر والخنزير والبعض يبحث عن سبب التحريم
جمال العدل يهدي التلفزيون المصري مسلسلاً من إنتاجه
وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يؤكدان ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق غزة
خالد الجندي: رأينا بأعيننا عواقب مخالفة ولي الأمر
مفتي الجمهورية : الأفكار المنحرفة سبيل لهدم الأوطان وإفساد العقول
رئيس الوزراء: تطوير نظم مراقبة السد العالي وتطبيقات لخدمة المزارعين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ قنا يشارك في المؤتمر العلمي السادس للأمراض الجلدية

مؤتمر الأمراض الجلدية بقنا
مؤتمر الأمراض الجلدية بقنا
يوسف رجب

شارك الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، نائبا عن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، في فعاليات المؤتمر العلمي السادس للأمراض الجلدية، الذي نظمه قسم الجلدية بمستشفى قنا العام، بمشاركة نخبة من الأساتذة والاستشاريين والمتخصصين في مجالات الأمراض الجلدية والتجميل والليزر.

شهد فعاليات المؤتمر كل من الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد الديب، نقيب الأطباء ومدير مستشفى قنا العام، والدكتور عمرو عبد الحميد، أستاذ مساعد الأمراض الجلدية والتناسلية بجامعة سوهاج، والدكتور باسم الحبشي، رئيس قسم الجلدية بمستشفى قنا العام، إلى جانب عدد من الكوادر الطبية والبحثية من مختلف المؤسسات الصحية والجامعية.

واستهلت الفعاليات بعزف السلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبتها كلمات ترحيبية أكدت أهمية التعليم الطبي المستمر ومواكبة التطور العلمي في مجالات الطب المختلفة.

وأوضح الدكتور محمد الديب، نقيب الأطباء ومدير مستشفى قنا العام، أن قسم الجلدية بمستشفى قنا العام يمثل مدرسة علمية رائدة، يسهم في إعداد أجيال من الأطباء القادرين على تقديم خدمات طبية متطورة للمواطنين.

من جانبه، قال الدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا،  إن انعقاد المؤتمر في دورته السادسة يجسد حرص المنظومة الصحية بالمحافظة على تنمية الكوادر الطبية والاستثمار في القدرات البشرية، مؤكدا أن مستشفيات قنا تشهد طفرة تطويرية شاملة تتماشى مع أحدث معايير الرعاية الصحية، موجها الشكر للأطباء والعاملين على جهودهم المتواصلة في خدمة المرضى.

وثمن الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، انعقاد المؤتمر ودوره في دعم تبادل الخبرات وتعزيز التطوير المهني للأطباء والمتخصصين، مشيرا إلى أن المؤتمرات العلمية تمثل ركيزة أساسية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية بالمحافظة.

وأكد عمر أن محافظة قنا تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الصحي ضمن خططها التنموية الشاملة، مشيدا بالمشاركة الواسعة لأساتذة الجامعات والمراكز البحثية من مختلف محافظات الجمهورية.

وأعرب نائب محافظ قنا، عن ثقته في أن تسفر جلسات المؤتمر عن توصيات علمية بناءة تسهم في تطوير الخدمات الطبية وتحفيز شباب الأطباء على البحث والابتكار، موجها الشكر لإدارة مستشفى قنا العام واللجنة المنظمة على جهودهم في تنظيم هذا الحدث العلمي المتميز.


قنا المؤتمر العلمي السادس مستشفى قنا العام الأمراض الجلدية وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع عالمي ومحلي.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

ترشيحاتنا

أرشيفية

توك شو|استقرار الذهب والعملات والطقس..وتحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة

أرشيفية

سويلم: نواجه تحديات التغير المناخي بتقنيات حديثة وإدارة ذكية للمياه

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

مدبولي: أسبوع القاهرة للمياه يؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي لمناقشة قضايا التنمية المستدامة

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

فيديو

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد