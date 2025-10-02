بملابس ملفتة.. ناهد السباعي تثير الجدل بجمالها

نشرت الفنانة ناهد السباعى ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت ناهد السباعى، فى الصور باطلالة ملفتة مرتديةتوب حمالات و جيب قصيرة فوق الركبة وهو ما جعل إطلالتها ملفتة.

وتتميز ناهد السباعى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

كما اختارت، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتعتمد ناهد السباعي، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.